Глава МЧС ХМАО наградил школьника, спасшего утопающего

Глава МЧС ХМАО Кугуй вручил награду «за спасение утопавших» 15-летнему подростку
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Глава МЧС ХМАО Петр Кугуй вручил медаль Артуру Мухаметшину из Нижневартовска
Глава МЧС ХМАО Петр Кугуй вручил медаль Артуру Мухаметшину из Нижневартовска Фото:

Глава МЧС ХМАО Петр Кугуй вручил 15-летнему подростку из Нижневартовска Артуру Мухаметшину ведомственную медаль «За спасение погибающих на водах». Югорчанин поднял со дна бассейна юношу, который едва не захлебнулся, сообщает telegram-канал «Здравоохранение Югры».

«В День Героев Отечества начальник главного управления МЧС России по ХМАО–Югре Петр Кугуй вручил Артуру Мухаметшину медаль МЧС России „За спасение погибающих на водах“, — сообщает telegram-канал „Здравоохранение Югры“. Артур во время тренировки по плаванию заметил на дне бассейна молодого человека и бросился за ним.

Достать пострадавшего из воды ему помогли двое ребят, которые тоже тренировались в зале, тренер тут же вызвала скорую помощь. Благодаря быстрым действиям Артура и его товарищей подростка удалось спасти. Мальчик уже восстановился после лечения в Нижневартовской окружной клинической больнице.

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Глава МЧС ХМАО Петр Кугуй вручил 15-летнему подростку из Нижневартовска Артуру Мухаметшину ведомственную медаль «За спасение погибающих на водах». Югорчанин поднял со дна бассейна юношу, который едва не захлебнулся, сообщает telegram-канал «Здравоохранение Югры». «В День Героев Отечества начальник главного управления МЧС России по ХМАО–Югре Петр Кугуй вручил Артуру Мухаметшину медаль МЧС России „За спасение погибающих на водах“, — сообщает telegram-канал „Здравоохранение Югры“. Артур во время тренировки по плаванию заметил на дне бассейна молодого человека и бросился за ним. Достать пострадавшего из воды ему помогли двое ребят, которые тоже тренировались в зале, тренер тут же вызвала скорую помощь. Благодаря быстрым действиям Артура и его товарищей подростка удалось спасти. Мальчик уже восстановился после лечения в Нижневартовской окружной клинической больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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