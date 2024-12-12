12 декабря 2024

Загадочно пропавший летом в Сочи екатеринбуржец погиб

В Сочи нашли мертвым екатеринбуржца, которого искали полгода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Тело мужчины нашли в сентябре (архивное фото) Фото:

Погиб екатеринбуржец Александр Кузнецов, который в июне приехал в Сочи и пропал. Информацию URA.RU подтвердил его отец Сергей.

«[Тело] нашли 18 сентября по дороге в аэропорт. Завтра состоятся похороны», — сказал близкий. По его словам, силовики считают, что криминала в ситуации нет. «Говорят, шел-шел и умер. В это я не верю и добьюсь правды!» — заявил он.

В Сочи Александр приехал с женой и дочкой. 6 июня он посадил родных на поезд до Санкт-Петербурга, а сам собирался улететь в Екатеринбург. На следующий день его видели на железнодорожном вокзале. Там он собирался сесть на автобус, чтобы доехать до аэропорта. На рейс Александр не попал. Его друзья говорили URA.RU, что Кузнецов в день пропажи звонил в 112, однако трубку якобы никто не взял. Больше его никто не видел и не слышал.

Александра последний раз видели на вокзале
Александра последний раз видели на вокзале
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Погиб екатеринбуржец Александр Кузнецов, который в июне приехал в Сочи и пропал. Информацию URA.RU подтвердил его отец Сергей. «[Тело] нашли 18 сентября по дороге в аэропорт. Завтра состоятся похороны», — сказал близкий. По его словам, силовики считают, что криминала в ситуации нет. «Говорят, шел-шел и умер. В это я не верю и добьюсь правды!» — заявил он. В Сочи Александр приехал с женой и дочкой. 6 июня он посадил родных на поезд до Санкт-Петербурга, а сам собирался улететь в Екатеринбург. На следующий день его видели на железнодорожном вокзале. Там он собирался сесть на автобус, чтобы доехать до аэропорта. На рейс Александр не попал. Его друзья говорили URA.RU, что Кузнецов в день пропажи звонил в 112, однако трубку якобы никто не взял. Больше его никто не видел и не слышал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...