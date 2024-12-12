Загадочно пропавший летом в Сочи екатеринбуржец погиб

В Сочи нашли мертвым екатеринбуржца, которого искали полгода

13 декабря 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Тело мужчины нашли в сентябре (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Погиб екатеринбуржец Александр Кузнецов, который в июне приехал в Сочи и пропал. Информацию URA.RU подтвердил его отец Сергей. «[Тело] нашли 18 сентября по дороге в аэропорт. Завтра состоятся похороны», — сказал близкий. По его словам, силовики считают, что криминала в ситуации нет. «Говорят, шел-шел и умер. В это я не верю и добьюсь правды!» — заявил он. В Сочи Александр приехал с женой и дочкой. 6 июня он посадил родных на поезд до Санкт-Петербурга, а сам собирался улететь в Екатеринбург. На следующий день его видели на железнодорожном вокзале. Там он собирался сесть на автобус, чтобы доехать до аэропорта. На рейс Александр не попал. Его друзья говорили URA.RU, что Кузнецов в день пропажи звонил в 112, однако трубку якобы никто не взял. Больше его никто не видел и не слышал. Александра последний раз видели на вокзале Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погиб екатеринбуржец Александр Кузнецов, который в июне приехал в Сочи и пропал. Информацию URA.RU подтвердил его отец Сергей. «[Тело] нашли 18 сентября по дороге в аэропорт. Завтра состоятся похороны», — сказал близкий. По его словам, силовики считают, что криминала в ситуации нет. «Говорят, шел-шел и умер. В это я не верю и добьюсь правды!» — заявил он. В Сочи Александр приехал с женой и дочкой. 6 июня он посадил родных на поезд до Санкт-Петербурга, а сам собирался улететь в Екатеринбург. На следующий день его видели на железнодорожном вокзале. Там он собирался сесть на автобус, чтобы доехать до аэропорта. На рейс Александр не попал. Его друзья говорили URA.RU, что Кузнецов в день пропажи звонил в 112, однако трубку якобы никто не взял. Больше его никто не видел и не слышал.