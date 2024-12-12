Москалькова сообщила об обмене с Украиной новогодних посылок для пленных

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Россия и Украина проведут обмен новогодними подарками
Россия и Украина проведут обмен новогодними подарками Фото:

Москва и Киев договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году», — рассказала Москалькова. Ее слова передает ТАСС. 

Стороны также периодические совершают обмен военнопленными солдатами. На днях страны также проводили переговоры по поиску без вести пропавших в Курской области, говорила Москалькова. 

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Москва и Киев договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году», — рассказала Москалькова. Ее слова передает ТАСС.  Стороны также периодические совершают обмен военнопленными солдатами. На днях страны также проводили переговоры по поиску без вести пропавших в Курской области, говорила Москалькова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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