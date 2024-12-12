Москалькова сообщила об обмене с Украиной новогодних посылок для пленных

Россия и Украина проведут обмен новогодними подарками
Москва и Киев договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году», — рассказала Москалькова. Ее слова передает ТАСС.
Стороны также периодические совершают обмен военнопленными солдатами. На днях страны также проводили переговоры по поиску без вести пропавших в Курской области, говорила Москалькова.
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