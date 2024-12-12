МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию

Богданов: РФ посодействует желающим покинуть Сирию россиянам
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ВКС РФ. Сирия. stock, вертолет, ка-52, аллигатор, stock
При эвакуации россиян властям РФ придется договариваться с новой властью Сирии Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Россия предоставит поддержку своим гражданам, желающим уехать из Сирии. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам Ближнего Востока и африканских стран, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Мы окажем помощь тем, кто хочет покинуть территорию. Но для этого необходимо заключение соглашений на местах с местными властями, которые контролируют аспекты безопасности», — заявил Богданов, отвечая на вопрос ТАСС об эвакуации граждан России.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее сообщила, что ей поступают обращения с просьбами об эвакуации российских граждан и их детей из Сирии. По ее данным, как минимум 130 детей должны прилететь в Россию, чьи родственные связи с гражданами РФ подтверждены. Она отметила, что по вопросу эвакуации ведется тесное сотрудничество с МИД и Минобороны РФ, осуществляется поиск индивидуального решения в каждом случае.

В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами, а президент страны Башар Асад экстренно покинул страну, приняв отставку. Сейчас повстанцы продолжают боевые действия, в МИД РФ заявили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России.

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Россия предоставит поддержку своим гражданам, желающим уехать из Сирии. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам Ближнего Востока и африканских стран, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. «Мы окажем помощь тем, кто хочет покинуть территорию. Но для этого необходимо заключение соглашений на местах с местными властями, которые контролируют аспекты безопасности», — заявил Богданов, отвечая на вопрос ТАСС об эвакуации граждан России. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее сообщила, что ей поступают обращения с просьбами об эвакуации российских граждан и их детей из Сирии. По ее данным, как минимум 130 детей должны прилететь в Россию, чьи родственные связи с гражданами РФ подтверждены. Она отметила, что по вопросу эвакуации ведется тесное сотрудничество с МИД и Минобороны РФ, осуществляется поиск индивидуального решения в каждом случае. В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами, а президент страны Башар Асад экстренно покинул страну, приняв отставку. Сейчас повстанцы продолжают боевые действия, в МИД РФ заявили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России.
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