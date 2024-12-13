ФИФА включила Крым в состав России во время жеребьевки отбора к ЧМ по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) в официальной трансляции жеребьевки чемпионата мира 2026 года показала карту, где Крым является частью России. Это обидело украинскую ассоциацию футбола (УАФ), которая пожаловалась в ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса о недопустимой ошибке в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026», — цитирует
По итогам жеребьевки на следующей европейской квалификации будут представлены 16 сборных. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.
Крым стал субъектом России в 2014 года по итогам референдума. Однако Украина до сих по не признает это решение.
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