ФИФА включила Крым в состав России во время жеребьевки отбора к ЧМ по футболу

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Европу в 2026 году на ЧМ по футболу представят 16 сборных Фото:

Международная федерация футбола (ФИФА) в официальной трансляции жеребьевки чемпионата мира 2026 года показала карту, где Крым является частью России. Это обидело украинскую ассоциацию футбола (УАФ), которая пожаловалась в ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса о недопустимой ошибке в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026», — цитирует Sport24.ru сообщение УАФ.

По итогам жеребьевки на следующей европейской квалификации будут представлены 16 сборных. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.

Крым стал субъектом России в 2014 года по итогам референдума. Однако Украина до сих по не признает это решение.

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Международная федерация футбола (ФИФА) в официальной трансляции жеребьевки чемпионата мира 2026 года показала карту, где Крым является частью России. Это обидело украинскую ассоциацию футбола (УАФ), которая пожаловалась в ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса о недопустимой ошибке в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026», — цитирует Sport24.ru сообщение УАФ. По итогам жеребьевки на следующей европейской квалификации будут представлены 16 сборных. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде. Крым стал субъектом России в 2014 года по итогам референдума. Однако Украина до сих по не признает это решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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