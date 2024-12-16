Жители ХМАО скупают билеты на отечественное новогоднее фэнтези с любимыми героями

У жителей Югры самым популярным фильмом за прошедший кинопрокатный уикенд стала отечественная сказка «Баба Яга. Спасает Новый год». Фэнтези с Дедом Морозом и Снежной Королевой собрало в кинотеатрах региона почти два миллиона рублей.
«Сборы фильма „Баба Яга. Спасает Новый год“ в ХМАО с 12 по 15 декабря составили 1 954 683 рублей», — следует из статистики сервиса ЕАИС. Семейное фэнтези рассказывает о противостоянии Деда Мороза и Снежной Королевы, которая решила заморозить мир. На помощь волшебнику придут Баба Яга, Ивана Царевич и другие магические персонажи.
На втором месте по популярности в югорских кинотеатрах российский мультфильм «Три кота. Зимние каникулы». По сюжету главные герои мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года. Сборы мультика составили почти миллион рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане скупали билеты на спецпоказы аниме «Атака Титанов». Также среди популярных фильмов у зрителей была лента «Приключения Паддингтона 3». За последний кинопрокатный уикенд фильм занял третью строчку по сборам.
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