09 декабря 2024

Жители ХМАО скупают билеты на спецпоказы мультфильма, вошедшего в Книгу рекордов Гиннеса

У жителей ХМАО самыми популярными фильмами стали аниме и отечественная комедия
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане смотрят в кино аниме и отечественную комедию
Югорчане смотрят в кино аниме и отечественную комедию Фото:

У жителей ХМАО самой популярной лентой в кинотеатрах 10 декабря стало аниме «Атака Титанов: Последняя атака». Мультфильм включил в себя финальные эпизоды сериальной франшизы, попавшей в Книгу рекордов Гиннеса.

«Сборы „Атаки Титанов“ за первую половину премьерного дня 10 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе составили почти 13 тысяч рублей», — следует из статистики портала ЕАИС. В 2021 году, согласно открытым источникам, сериал попал в книгу рекордов как самое востребованное аниме-телешоу.

История рассказывает о постапокалиптической вселенной, где человечество ведет борьбу с огромными существами, которых называют титанами. Люди при этом вынуждены скрываться от них за высокими стенами.

На втором месте по популярности в Югре отечественная комедия «Звезды в Сибири». Лента с Сергеем Светлаковым и Ольгой Бузовой рассказывает о приключениях знаменитых российских артистов в глухой деревне. За неполный день фильм собрал чуть больше 12 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры самым популярным фильмом за прошлый кинопрокатный уикенд стала лента «Приключения Паддингтона 3». В этот раз фильм занял третью строчку по сборам.

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У жителей ХМАО самой популярной лентой в кинотеатрах 10 декабря стало аниме «Атака Титанов: Последняя атака». Мультфильм включил в себя финальные эпизоды сериальной франшизы, попавшей в Книгу рекордов Гиннеса. «Сборы „Атаки Титанов“ за первую половину премьерного дня 10 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе составили почти 13 тысяч рублей», — следует из статистики портала ЕАИС. В 2021 году, согласно открытым источникам, сериал попал в книгу рекордов как самое востребованное аниме-телешоу. История рассказывает о постапокалиптической вселенной, где человечество ведет борьбу с огромными существами, которых называют титанами. Люди при этом вынуждены скрываться от них за высокими стенами. На втором месте по популярности в Югре отечественная комедия «Звезды в Сибири». Лента с Сергеем Светлаковым и Ольгой Бузовой рассказывает о приключениях знаменитых российских артистов в глухой деревне. За неполный день фильм собрал чуть больше 12 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры самым популярным фильмом за прошлый кинопрокатный уикенд стала лента «Приключения Паддингтона 3». В этот раз фильм занял третью строчку по сборам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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