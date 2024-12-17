Убийство генерала Кириллова расследует Главное следственное управление СКР

Уголовное дело по факту убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерала Игоря Кириллова и его помощника передано в Главное следственное управление СК России. Данное решение принято из-за сложности расследуемого преступления и необходимости проведения специализированных исследований на федеральном уровне.
«Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205, 222.1, 223.1 Уголовного кодекса РФ», — говорится в telegram-канале комитета. Статьи включают в себя обвинения в убийстве, террористическом акте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа вместе с сотрудниками Главного управления криминалистики СК России. В ходе осмотра были изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования, включая фрагменты взрывного устройства. Проводятся экспертиза и допросы свидетелей.
Ранее в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли Игорь Кириллов и его помощник. По предварительным данным, взрывное устройство было замаскировано под электросамокат. В Государственной Думе заявили, что Украина причастна к покушению на начальника войск РХБЗ — радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также его помощника, произошедшему в Москве.
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