В школах Сургута установят камеры с распознаванием лиц

Во всех школах Сургута установят камеры с распознаванием лиц. Они будут отслеживать находящихся в розыске преступников. Об этом сообщил глава города Максим Слепов в личном телеграм-канале.
«Сегодня в образовательных организациях уже работают более 3,5 тысячи камер видеонаблюдения. Теперь их дополнят камеры с распознаванием лиц. Видеооборудование подключено к базе данных лиц, которые находятся на контроле и в розыске у силовых органов. Изображение выводится в дежурную часть УМВД по городу Сургуту. При идентификации лиц из баз данных дежурному поступает оперативное сообщение», — рассказал градоначальник.
Он добавил, что первые камеры с технологией распознавания уже появились в двух корпусах школы «Перспектива», Сургутском естественно-научном лицее и гимназии «Лаборатория Салахова». Установка таких камер во всех школах Сургута будет завершена после Нового года.
Инициатива по установке камер с распознаванием лиц в школах Сургута возникла на фоне ряда инцидентов, связанных с нарушениями закона в образовательных учреждениях города. Ранее было выявлено мошенничество в частном дошкольном учреждении, где сотрудники украли бюджетные средства, заявляя о несуществующих детях и работниках. Это подчеркивает актуальность усиления контроля и безопасности в учебных заведениях.
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