Чиновница мэрии Перми, лишившаяся миллионов из-за прокуратуры, не смогла вернуть деньги

Ключевой специалист департамента транспорта мэрии Перми о главном специалисте отдела Шафига Насибова не смогла оспорить решение прокуратуры об изъятии у нее денег. Таким образом 4 млн рублей, на которые был наложен арест, перейдут в доход государства
«Решение об изъятии у Шафиги Гошналы кызы Насибовой в доход государства 4 млн рублей вступило в силу», — пишет Properm. По данным издания, чиновница пыталась доказать в суде, что деньги перевела на банковский счет ее сестра. Однако родственница Шафиги не смогла подтвердить суду источник доходов.
Денежные средства, заметно превышающие совокупный доход Шафиги за три года, поступили на ее счет в 2022 году. Данный факт заинтересовал прокуратуру, которая вышла в суд с требованием об изъятии у чиновницы указанной суммы.
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