В Свердловской области самым подорожавшим бензином в 2024 году стал АИ-98, он считается премиальным, так как является высокооктановым и подходит не ко всем двигателям. Корреспондент URA.RU изучил динамику изменения цен на топливо в течение всего года и выяснил, на какой отметке стоимость остановилась в декабре. Данные для анализа были взяты из официальной статистики Свердловскстата.
Стоимость бензина АИ-98 в январе составляла 67,70 рублей. Вплоть до апреля она не менялась, однако с мая начала ежемесячно расти. В июле цена достигла 70,36 рублей, а к декабрю она поднялась еще на 10 рублей. Таким образом, в конце года АИ-98 стал стоить 80,63 рублей (+12,93 рублей).
В начале года бензин АИ-92 стоил 49,60 рублей за литр. Спустя полгода, в июне стоимость поднялась до 50,26 рублей. А к концу года цена достигла пика — 53,94 рубля за литр.
Топливо АИ-95 в январе можно было заправить за 53,62 рубля. За полгода ценовых колебаний цена выросла до 54,55 рублей (+0,93 рублей). В декабре этот вид топлива стал стоить 58,17 рублей. В целом за год АИ-95 подорожал на 4,55 рублей.
Дизельное топливо росло в цене практически постоянно на протяжении всего года. Спад был зафиксирован в марте, затем стоимость ежемесячно менялась на несколько копеек. В ноябре дизель стоил уже 67,75 рублей. В декабре же цена достигла 69,39 рублей за литр — это максимальная стоимость в 2024 году для данного вида топлива.
АИ-98 подорожал за год на 19,09%, дизельное топливо — на 7,96%. АИ-92 стал дороже на 8,75%, а бензин АИ-95 — на 8,48%.
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