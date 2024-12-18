18 декабря 2024

Под Екатеринбургом насмерть разбился 19-летний парень, его друга увезли медики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают инспекторы ДПС (архивное фото) Фото:

На дублере Сибирского тракта утром 19 декабря отечественная легковушка «намоталась» на столб из-за потери управления. В результате ДТП погиб 19-летний водитель и пострадал 18-летний пассажир. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Пострадавший 2006 года рождения, погибший — 2005-го. После того как машину занесло, она влетела в столб и выскочила на встречку», — сказал собеседник. Пассажира госпитализировали, а тело молодого человека накрыли.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего. Подробная информация будет позже.

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На дублере Сибирского тракта утром 19 декабря отечественная легковушка «намоталась» на столб из-за потери управления. В результате ДТП погиб 19-летний водитель и пострадал 18-летний пассажир. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Пострадавший 2006 года рождения, погибший — 2005-го. После того как машину занесло, она влетела в столб и выскочила на встречку», — сказал собеседник. Пассажира госпитализировали, а тело молодого человека накрыли. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего. Подробная информация будет позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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