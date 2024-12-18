На дублере Сибирского тракта утром 19 декабря отечественная легковушка «намоталась» на столб из-за потери управления. В результате ДТП погиб 19-летний водитель и пострадал 18-летний пассажир. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Пострадавший 2006 года рождения, погибший — 2005-го. После того как машину занесло, она влетела в столб и выскочила на встречку», — сказал собеседник. Пассажира госпитализировали, а тело молодого человека накрыли.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего. Подробная информация будет позже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!