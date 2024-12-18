Происшествия ДТП Под Екатеринбургом насмерть разбился 19-летний парень, его друга увезли медики. Фото 19 декабря 2024 в 11:55 Размер текста - 17 + На месте работают инспекторы ДПС (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На дублере Сибирского тракта утром 19 декабря отечественная легковушка «намоталась» на столб из-за потери управления. В результате ДТП погиб 19-летний водитель и пострадал 18-летний пассажир. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Пострадавший 2006 года рождения, погибший — 2005-го. После того как машину занесло, она влетела в столб и выскочила на встречку», — сказал собеседник. Пассажира госпитализировали, а тело молодого человека накрыли. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего. Подробная информация будет позже. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На дублере Сибирского тракта утром 19 декабря отечественная легковушка «намоталась» на столб из-за потери управления. В результате ДТП погиб 19-летний водитель и пострадал 18-летний пассажир. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Пострадавший 2006 года рождения, погибший — 2005-го. После того как машину занесло, она влетела в столб и выскочила на встречку», — сказал собеседник. Пассажира госпитализировали, а тело молодого человека накрыли. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего. Подробная информация будет позже. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям