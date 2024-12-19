В Екатеринбурге резко упали цены на посуточную аренду квартир

В Екатеринбурге снизилась средняя ставка посуточной аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Циан. Аналитики».
Средняя ставка посуточной аренды «однушек» в сентябре составляла 38,1 тысяч рублей. В декабре она снизилась до 35,7 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры в сентябре сдавали за 54,6 тысячи рублей, а в декабре — уже за 49,8 тысяч рублей в месяц.
В целом, объем предложения в городах с населением от 500 тысяч человек в декабре составил 49,9 тысяч квартир. Меньше всего квартир на рынке было в октябре — 23,4 тысячи штук. С января выбор сократился, тогда объем составлял 70,1 тысяч штук.
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