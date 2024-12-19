В Нижнем Тагиле запустят мусоросортировочный комплекс с российским оборудованием

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Объект построен в рамках реализации нацпроекта «Экология»
Объект построен в рамках реализации нацпроекта «Экология» Фото:

В Нижнем Тагиле завершена подготовка к запуску нового мусоросортировочного комплекса (МСК), оснащенного преимущественно российским оборудованием. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Облкоммунэнерго», на объекте уже завершены все необходимые монтажные и пуско-наладочные работы, а также была подтверждена его экологичность и безопасность.

Нижнетагильский комплекс построен «Облкоммунэнерго» в рамках реализации нацпроекта «Экология». Компания является одним из системообразующих предприятий коммунальной энергетики Свердловской области и контролируется правительством региона, которое имеет блокирующую долю (25%+ 1 акция) в акционерном капитале общества. «По условиям концессии, проект строительства мусоросортировочного комплекса, в который входит завод и полигон, должен быть завершен в четвертом квартале 2024 года. Таким образом, концессионер полностью, в срок выполнил свои обязательства по договору, несмотря на проблему с импортным оборудованием. Проведено комплексное опробование оборудования, в ходе которого отработаны все производственные процессы», — отметил гендиректор предприятия Дмитрий Буданов.

В процессе реализации проекта компания столкнулась с отказом от поставок оборудования от иностранных производителей из недружественных стран, однако благодаря стратегии импортозамещения удалось найти альтернативные решения. Большинство оборудования для МСК было произведено в России, что позволило не только соблюсти сроки запуска, но и поддержать отечественных производителей.

В компании уточнили, что барабанный грохот, баллистический сепаратор, пакеторазрыватель и пресс-компактор получены из Ржева. Магнитные сепараторы изготовлены в Москве, сортировочные кабины и конвейеры — в Кургане, а систему очистки воздуха произвели в Ижевске.

Нижнетагильский комплекс поможет Свердловской области увеличить долю твердых коммунальных отходов, направляемых на сортировку и переработку. Мощность мусоросортировочного завода в составе комплекса — 185 тысяч тонн ТКО ежегодно.

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В Нижнем Тагиле завершена подготовка к запуску нового мусоросортировочного комплекса (МСК), оснащенного преимущественно российским оборудованием. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Облкоммунэнерго», на объекте уже завершены все необходимые монтажные и пуско-наладочные работы, а также была подтверждена его экологичность и безопасность. Нижнетагильский комплекс построен «Облкоммунэнерго» в рамках реализации нацпроекта «Экология». Компания является одним из системообразующих предприятий коммунальной энергетики Свердловской области и контролируется правительством региона, которое имеет блокирующую долю (25%+ 1 акция) в акционерном капитале общества. «По условиям концессии, проект строительства мусоросортировочного комплекса, в который входит завод и полигон, должен быть завершен в четвертом квартале 2024 года. Таким образом, концессионер полностью, в срок выполнил свои обязательства по договору, несмотря на проблему с импортным оборудованием. Проведено комплексное опробование оборудования, в ходе которого отработаны все производственные процессы», — отметил гендиректор предприятия Дмитрий Буданов. В процессе реализации проекта компания столкнулась с отказом от поставок оборудования от иностранных производителей из недружественных стран, однако благодаря стратегии импортозамещения удалось найти альтернативные решения. Большинство оборудования для МСК было произведено в России, что позволило не только соблюсти сроки запуска, но и поддержать отечественных производителей. В компании уточнили, что барабанный грохот, баллистический сепаратор, пакеторазрыватель и пресс-компактор получены из Ржева. Магнитные сепараторы изготовлены в Москве, сортировочные кабины и конвейеры — в Кургане, а систему очистки воздуха произвели в Ижевске. Нижнетагильский комплекс поможет Свердловской области увеличить долю твердых коммунальных отходов, направляемых на сортировку и переработку. Мощность мусоросортировочного завода в составе комплекса — 185 тысяч тонн ТКО ежегодно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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