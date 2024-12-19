19 декабря 2024

Пермский «Молот» победил четвертый раз подряд, обыграв ХК «Горняк» по буллитам. Видео

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Победа стала волевой, подчеркнули в пермском клубе
Победа стала волевой, подчеркнули в пермском клубе Фото:

Очередная выездная игра пермских хоккеистов завершилась победой. В тот раз был покорен клуб «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, пояснила пресс-служба «Молота».

«Трудовая, волевая и четвертая победа подряд. Поздравляем всех болельщиков и благодарим за поддержку», — написано в telegm-канале клуба из Перми.

Перед заключительным игровым отрезком табло фиксировало равенство в счете. Победную точку в матче поставил форвард Виктор Пластинин, реализовавший свой буллит.

Следующую игру пермяки проведут в Магнитогорск. Соперником «Молота» 21 декабря станет местная «Магнитка».

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Очередная выездная игра пермских хоккеистов завершилась победой. В тот раз был покорен клуб «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, пояснила пресс-служба «Молота». «Трудовая, волевая и четвертая победа подряд. Поздравляем всех болельщиков и благодарим за поддержку», — написано в telegm-канале клуба из Перми. Перед заключительным игровым отрезком табло фиксировало равенство в счете. Победную точку в матче поставил форвард Виктор Пластинин, реализовавший свой буллит. Следующую игру пермяки проведут в Магнитогорск. Соперником «Молота» 21 декабря станет местная «Магнитка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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