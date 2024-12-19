Победа стала волевой, подчеркнули в пермском клубе
Очередная выездная игра пермских хоккеистов завершилась победой. В тот раз был покорен клуб «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, пояснила пресс-служба «Молота».
«Трудовая, волевая и четвертая победа подряд. Поздравляем всех болельщиков и благодарим за поддержку», — написано в telegm-канале клуба из Перми.
Перед заключительным игровым отрезком табло фиксировало равенство в счете. Победную точку в матче поставил форвард Виктор Пластинин, реализовавший свой буллит.
Следующую игру пермяки проведут в Магнитогорск. Соперником «Молота» 21 декабря станет местная «Магнитка».
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