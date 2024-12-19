19 декабря 2024

Премьер Франции намерен назначить новый кабинет министров в выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Байру заявил, что сроки объявления кабинета министров могут сдвинуться
Байру заявил, что сроки объявления кабинета министров могут сдвинуться Фото:

Премьер-министр Франции Франсуа Байру объявит состав нового кабинета министров в ближайшие выходные. Об этом пишет Bloomberg.

«Премьер-министр Франции Франсуа Байру намерен представить новый кабинет министров в выходные и представить бюджет к середине февраля. Однако, он заявил, что сроки объявления кабинета министров могут сдвинуться, но определенно наступят до Рождества», — пишет Bloomberg.

Как ранее сообщало URA.RU, Байру заменил на этом посту Мишеля Барнье, который пробыл на должности всего три месяца. Байру считается близким к Макрону и поддерживает его во внешней политике.

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Премьер-министр Франции Франсуа Байру объявит состав нового кабинета министров в ближайшие выходные. Об этом пишет Bloomberg. «Премьер-министр Франции Франсуа Байру намерен представить новый кабинет министров в выходные и представить бюджет к середине февраля. Однако, он заявил, что сроки объявления кабинета министров могут сдвинуться, но определенно наступят до Рождества», — пишет Bloomberg. Как ранее сообщало URA.RU, Байру заменил на этом посту Мишеля Барнье, который пробыл на должности всего три месяца. Байру считается близким к Макрону и поддерживает его во внешней политике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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