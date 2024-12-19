19 декабря 2024

В ХМАО хулиган выстрелил в чужой Mercedes из пистолета

В ХМАО хулиган выстрелил в чужой Mersedes из пистолета
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин выстрелил в автомобиль, потому что он оказался припаркован возле его дома
Югорчанин выстрелил в автомобиль, потому что он оказался припаркован возле его дома Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) полицейские задержали нарушителя, который выстрелил в чужой Mercedes из пневматического пистолета. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«Полицейские установили, что гражданин был в алкогольном опьянении. Мужчине не понравилось, что у дома, где он проживает, припаркован чужой автомобиль. Он произвел по нему несколько выстрелов из пневматического пистолета. Пострадавших нет», — сообщает telegram-канал.

Во время обыска полицейские изъяли у подозреваемого пистолет, карабин «Сайга» и боеприпасы. Мужчина имел лицензию на владение оружием. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества, он находится под подпиской о невыезде.

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В Нефтеюганске (ХМАО) полицейские задержали нарушителя, который выстрелил в чужой Mercedes из пневматического пистолета. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Полицейские установили, что гражданин был в алкогольном опьянении. Мужчине не понравилось, что у дома, где он проживает, припаркован чужой автомобиль. Он произвел по нему несколько выстрелов из пневматического пистолета. Пострадавших нет», — сообщает telegram-канал. Во время обыска полицейские изъяли у подозреваемого пистолет, карабин «Сайга» и боеприпасы. Мужчина имел лицензию на владение оружием. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества, он находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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