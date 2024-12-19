В ХМАО хулиган выстрелил в чужой Mercedes из пистолета

В Нефтеюганске (ХМАО) полицейские задержали нарушителя, который выстрелил в чужой Mercedes из пневматического пистолета. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«Полицейские установили, что гражданин был в алкогольном опьянении. Мужчине не понравилось, что у дома, где он проживает, припаркован чужой автомобиль. Он произвел по нему несколько выстрелов из пневматического пистолета. Пострадавших нет», — сообщает telegram-канал.
Во время обыска полицейские изъяли у подозреваемого пистолет, карабин «Сайга» и боеприпасы. Мужчина имел лицензию на владение оружием. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества, он находится под подпиской о невыезде.
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