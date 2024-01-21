ЦПКиО на пороге деградации из-за исков прокуратуры Екатеринбурга

Если проиграет, не будет высочайшей горки, бесплатных концертов звезд и многого другого

22 января 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Тем, как в последние два с половиной года развивается ЦПКиО, среди чиновников и журналистов принято восторгаться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Суд по искам прокуратуры Екатеринбурга к Центральному парку культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского стартует днем 22 января. URA.RU по порталу госзакупок изучило, на что в последнее время тратил деньги парк и пришло к выводу: в случае поражения его руководство будет вынуждено урезать финансирование сразу нескольких крупных проектов — частности, отказаться от огромной горки и концертов знаменитостей. Как ранее сообщало агентство, надзорному ведомству не понравилось, что предприниматели, которые работают в ЦПКиО (в основном общепит), платят не в городской бюджет, как все остальные уличные торговцы Екатеринбурга, а напрямую парку. Эта схема с так называемыми «агентскими» договорами была разработана несколько лет назад — из-за того, что ЦПКиО не может сдавать землю в аренду ввиду законодательных ограничений. Это объяснение прокуратуру не устроило, она, обнаружив коррупционные риски, потребовала разорвать договоры, которые составляют основу успешной экономической модели парка, позволяют ему не обременять городской бюджет. И развиваться так, чтобы мэр Алексей Орлов мог этим отчитываться. 17-метровую горку в ЦПКиО называют крупнейшей в РФ Фото: Размик Закарян © URA.RU Вероятно, первым делом откажутся от двух горок: попроще (за четыре миллиона рублей) и 17-метровой. Ее, крупнейшую в России, открыли в декабре 2022-го. Она обходится ЦПКиО в 9,4 млн. Билеты — 70-100 рублей за спуск и 200-300 рублей за четыре спуска — едва ли покрывают траты на содержание горки. Кроме того, существует риск, что и содержание огромного катка на 11 тысяч квадратных метров станет парку не по силам. И на центральную аллею вернутся строительный забор с баннерами и тесный павильон проката. Летом 2023-го в парке было сразу несколько крупных концертов и фестивалей, бесплатных для горожан — от группы «Браво» до фестиваля «ПаркРок» в фан-зоне на 300-летии города с участием звезд свердловского рок-клуба. Известно, что «Парк-рок» хотели повторить в 2024-м. Но только на оборудование и монтаж-демонтаж сцены у ЦПКиО ушло около семи миллионов. «Под нож» могут пойти и мероприятия вроде театрального фестиваля «Лица улиц» (проходит за неделю до Дня города) или «Кинолета». Учитывая, что на открытие обновленного летнего театра в ЦПКиО в августе 2023-го всемирно известного дирижера Валерия Гергиева оплачивал промышленник Андрей Козицын, а не менее узнаваемого пианиста Дениса Мацуева — сам парк (3,7 миллиона), «звездная» программа площадки на 2024-й также, вероятно, сократится. Летний театр в парке Маяковского заработал в августе 2023-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При негативном сценарии оптимизация заденет и большие инфраструктурные задумки. В прошлом году парк потратил не менее 10 миллионов на ремонт входной группы со стороны улицы Щорса. И, по словам первого источника URA.RU, участвующего в совещаниях в администрации, хотел приступить к долгожданной реконструкции моста: прорабатывается вопрос о передаче объекта и прилегающей к нему земли в собственность ЦПКиО. Минувшей осенью парк Маяковского приступил к очистке пруда — чтобы обезопасить лебедей. За 1,2 миллиона были заказаны научно-исследовательские работы. Когда стартует следующий этап, неясно. Как и то, продолжится ли асфальтирование дорожек. Например, в 2022-м это стоило парку 4,6 млн. Еще под вопросом анонсированные ЦПКиО 15 января масштабная реконструкция летнего луга и аллеи Маяковского, строительство воркаут-зоны со стороны переулка Базового, создание входной группы и парковки со стороны ул. Яламова. Новость по теме Мэр Екатеринбурга вступился перед прокуратурой за свой любимый парк С 1 января 2023-го ЦПКиО вкладывается в развитие летнего парка Уралмаш — по поручению Орлова. Весной там прошел фестиваль «Уралмасленица». А перед Новым годом-2024 установили елку за 1,2 миллиона рублей и закупили туалет за 5,6 млн. В то же время директор парка Павел Зубакин, чье учреждение рискует потерять десятки миллионов рублей дохода, заявил: «Я не живу в парадигме ожидания апокалипсиса. Мы спокойно работаем над новыми проектами». Второй источник агентства в муниципальной власти на совещаниях в мэрии слышал, что Зубакин и его команда якобы готовы пойти на уступку прокуратуре и разработать такую схему заключения договоров с предпринимателями, которая не производит впечатление непрозрачной. Этот момент Зубакин оставил без комментария. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд по искам прокуратуры Екатеринбурга к Центральному парку культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского стартует днем 22 января. URA.RU по порталу госзакупок изучило, на что в последнее время тратил деньги парк и пришло к выводу: в случае поражения его руководство будет вынуждено урезать финансирование сразу нескольких крупных проектов — частности, отказаться от огромной горки и концертов знаменитостей. Как ранее сообщало агентство, надзорному ведомству не понравилось, что предприниматели, которые работают в ЦПКиО (в основном общепит), платят не в городской бюджет, как все остальные уличные торговцы Екатеринбурга, а напрямую парку. Эта схема с так называемыми «агентскими» договорами была разработана несколько лет назад — из-за того, что ЦПКиО не может сдавать землю в аренду ввиду законодательных ограничений. Это объяснение прокуратуру не устроило, она, обнаружив коррупционные риски, потребовала разорвать договоры, которые составляют основу успешной экономической модели парка, позволяют ему не обременять городской бюджет. И развиваться так, чтобы мэр Алексей Орлов мог этим отчитываться. Вероятно, первым делом откажутся от двух горок: попроще (за четыре миллиона рублей) и 17-метровой. Ее, крупнейшую в России, открыли в декабре 2022-го. Она обходится ЦПКиО в 9,4 млн. Билеты — 70-100 рублей за спуск и 200-300 рублей за четыре спуска — едва ли покрывают траты на содержание горки. Кроме того, существует риск, что и содержание огромного катка на 11 тысяч квадратных метров станет парку не по силам. И на центральную аллею вернутся строительный забор с баннерами и тесный павильон проката. Летом 2023-го в парке было сразу несколько крупных концертов и фестивалей, бесплатных для горожан — от группы «Браво» до фестиваля «ПаркРок» в фан-зоне на 300-летии города с участием звезд свердловского рок-клуба. Известно, что «Парк-рок» хотели повторить в 2024-м. Но только на оборудование и монтаж-демонтаж сцены у ЦПКиО ушло около семи миллионов. «Под нож» могут пойти и мероприятия вроде театрального фестиваля «Лица улиц» (проходит за неделю до Дня города) или «Кинолета». Учитывая, что на открытие обновленного летнего театра в ЦПКиО в августе 2023-го всемирно известного дирижера Валерия Гергиева оплачивал промышленник Андрей Козицын, а не менее узнаваемого пианиста Дениса Мацуева — сам парк (3,7 миллиона), «звездная» программа площадки на 2024-й также, вероятно, сократится. При негативном сценарии оптимизация заденет и большие инфраструктурные задумки. В прошлом году парк потратил не менее 10 миллионов на ремонт входной группы со стороны улицы Щорса. И, по словам первого источника URA.RU, участвующего в совещаниях в администрации, хотел приступить к долгожданной реконструкции моста: прорабатывается вопрос о передаче объекта и прилегающей к нему земли в собственность ЦПКиО. Минувшей осенью парк Маяковского приступил к очистке пруда — чтобы обезопасить лебедей. За 1,2 миллиона были заказаны научно-исследовательские работы. Когда стартует следующий этап, неясно. Как и то, продолжится ли асфальтирование дорожек. Например, в 2022-м это стоило парку 4,6 млн. Еще под вопросом анонсированные ЦПКиО 15 января масштабная реконструкция летнего луга и аллеи Маяковского, строительство воркаут-зоны со стороны переулка Базового, создание входной группы и парковки со стороны ул. Яламова. С 1 января 2023-го ЦПКиО вкладывается в развитие летнего парка Уралмаш — по поручению Орлова. Весной там прошел фестиваль «Уралмасленица». А перед Новым годом-2024 установили елку за 1,2 миллиона рублей и закупили туалет за 5,6 млн. В то же время директор парка Павел Зубакин, чье учреждение рискует потерять десятки миллионов рублей дохода, заявил: «Я не живу в парадигме ожидания апокалипсиса. Мы спокойно работаем над новыми проектами». Второй источник агентства в муниципальной власти на совещаниях в мэрии слышал, что Зубакин и его команда якобы готовы пойти на уступку прокуратуре и разработать такую схему заключения договоров с предпринимателями, которая не производит впечатление непрозрачной. Этот момент Зубакин оставил без комментария.