20 декабря 2024

Пермским школьникам подарят дневники здоровья на Новый год. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермским школьникам на Новый год подарят дневники здоровья
Пермским школьникам на Новый год подарят дневники здоровья Фото:

На следующей неделе школы Пермского края получат дневники здоровья к Новому году. Такие дневники помогают школьникам вести здоровый образ жизни и приобретать полезные привычки. В Пермь уже доставили первую партию, сообщает Минздрав Пермского края.

«Дневник здоровья является уникальным инструментом, мотивирующим не только детей, но и их родителей. Он помогает обратить внимание на семейный уклад, проанализировать и изменить его. Это очень объединяет семью. Мы договорились работать с родителями, чтобы они помогали детям заполнять дневник, поддерживать исследовательский интерес детей и следовать их рекомендациям по ведению здорового образа жизни. Я благодарна организаторам проекта за его появление в Пермском крае, это очень хорошая инициатива», — цитирует пресс-служба Минздрава директора Труновской основной общеобразовательной школы Людмилу Заболотных.

Проект реализуется в рамках конкурса «ЗОЖ в моей семье». Он направлен на развитие у детей навыка здорового образа жизни и сплочение семьи.

В Пермь уже завезли первую партию дневников
В Пермь уже завезли первую партию дневников
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На следующей неделе школы Пермского края получат дневники здоровья к Новому году. Такие дневники помогают школьникам вести здоровый образ жизни и приобретать полезные привычки. В Пермь уже доставили первую партию, сообщает Минздрав Пермского края. «Дневник здоровья является уникальным инструментом, мотивирующим не только детей, но и их родителей. Он помогает обратить внимание на семейный уклад, проанализировать и изменить его. Это очень объединяет семью. Мы договорились работать с родителями, чтобы они помогали детям заполнять дневник, поддерживать исследовательский интерес детей и следовать их рекомендациям по ведению здорового образа жизни. Я благодарна организаторам проекта за его появление в Пермском крае, это очень хорошая инициатива», — цитирует пресс-служба Минздрава директора Труновской основной общеобразовательной школы Людмилу Заболотных. Проект реализуется в рамках конкурса «ЗОЖ в моей семье». Он направлен на развитие у детей навыка здорового образа жизни и сплочение семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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