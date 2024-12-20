На следующей неделе школы Пермского края получат дневники здоровья к Новому году. Такие дневники помогают школьникам вести здоровый образ жизни и приобретать полезные привычки. В Пермь уже доставили первую партию, сообщает Минздрав Пермского края.
«Дневник здоровья является уникальным инструментом, мотивирующим не только детей, но и их родителей. Он помогает обратить внимание на семейный уклад, проанализировать и изменить его. Это очень объединяет семью. Мы договорились работать с родителями, чтобы они помогали детям заполнять дневник, поддерживать исследовательский интерес детей и следовать их рекомендациям по ведению здорового образа жизни. Я благодарна организаторам проекта за его появление в Пермском крае, это очень хорошая инициатива», — цитирует пресс-служба Минздрава директора Труновской основной общеобразовательной школы Людмилу Заболотных.
Проект реализуется в рамках конкурса «ЗОЖ в моей семье». Он направлен на развитие у детей навыка здорового образа жизни и сплочение семьи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!