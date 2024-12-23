ВС РФ взяли микрорайон «Северный» в Часовом Яре

ВС РФ освободили микрорайон на севере Часов Яра
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия установила контроль над микрорайоном «Северный», который расположен на часояровском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«ВС РФ взяли под контроль микрорайон „Северный“ в Часовом Яре», — заявил Пушилин. Его слова приводит ТАСС.
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