23 декабря 2024

Суд вынес приговор педофилу из ХМАО, изнасиловавшему падчерицу

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Мера пресечения Василию Кузнецову. Екатеринбург, арест, суд, мера пресечения, судебное заседание, избрание меры, руки за решеткой
Педофила приговорили к 10 годам колонии строгого режима Фото:

В Нягани (ХМАО) суд приговорил местного жителя к 10 годам лишения свободы. Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю дочку своей сожительницы.

«Судом установлено, что мужчина, с целью удовлетворения своей половой потребности, применяя насилие к пятнадцатилетней дочери своей сожительницы, вступил с ней в половое сношение, нарушив ее половую свободу», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Приговор еще не вступил в силу.

Помимо десяти лет в колонии строгого режима, его также приговорили к ограничению свободы. Это еще год после тюремного заключения.

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В Нягани (ХМАО) суд приговорил местного жителя к 10 годам лишения свободы. Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю дочку своей сожительницы. «Судом установлено, что мужчина, с целью удовлетворения своей половой потребности, применяя насилие к пятнадцатилетней дочери своей сожительницы, вступил с ней в половое сношение, нарушив ее половую свободу», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Приговор еще не вступил в силу. Помимо десяти лет в колонии строгого режима, его также приговорили к ограничению свободы. Это еще год после тюремного заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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