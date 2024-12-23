Суд вынес приговор педофилу из ХМАО, изнасиловавшему падчерицу

Педофила приговорили к 10 годам колонии строгого режима
В Нягани (ХМАО) суд приговорил местного жителя к 10 годам лишения свободы. Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю дочку своей сожительницы.
«Судом установлено, что мужчина, с целью удовлетворения своей половой потребности, применяя насилие к пятнадцатилетней дочери своей сожительницы, вступил с ней в половое сношение, нарушив ее половую свободу», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Приговор еще не вступил в силу.
Помимо десяти лет в колонии строгого режима, его также приговорили к ограничению свободы. Это еще год после тюремного заключения.
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