The Independent: НАТО не готово к войне с Россией

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НАТО не готово к боевому конфликту с Россией, поэтому Европе надо потратиться на вооружение, считают главы Латвии, Эстонии и Финляндии
НАТО не готово к боевому конфликту с Россией, поэтому Европе надо потратиться на вооружение, считают главы Латвии, Эстонии и Финляндии Фото:

Лидеры Финляндии, Латвии и Эстонии выразили обеспокоенность по поводу готовности НАТО к конфронтации с Россией без активного участия США. В интервью британскому изданию The Independent они призвали альянс значительно увеличить оборонные расходы.

«Мы не готовы. Это совершенно ясно… Мы не можем просто продолжать надеяться на ситуацию, когда США будут по-прежнему активно участвовать в европейских делах», — отметил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Его слова передает британское издание.

Там же отмечается, что прифронтовые страны Европы очень скудно вооружены и без дополнительных инвестиций в оборону они могут оказаться уязвимыми в случае угрозы. «Нам необходимо наращивать наши оборонные возможности», — передает издание слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала. 

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Лидеры Финляндии, Латвии и Эстонии выразили обеспокоенность по поводу готовности НАТО к конфронтации с Россией без активного участия США. В интервью британскому изданию The Independent они призвали альянс значительно увеличить оборонные расходы. «Мы не готовы. Это совершенно ясно… Мы не можем просто продолжать надеяться на ситуацию, когда США будут по-прежнему активно участвовать в европейских делах», — отметил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Его слова передает британское издание. Там же отмечается, что прифронтовые страны Европы очень скудно вооружены и без дополнительных инвестиций в оборону они могут оказаться уязвимыми в случае угрозы. «Нам необходимо наращивать наши оборонные возможности», — передает издание слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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