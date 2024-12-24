The Independent: НАТО не готово к войне с Россией

Лидеры Финляндии, Латвии и Эстонии выразили обеспокоенность по поводу готовности НАТО к конфронтации с Россией без активного участия США. В интервью британскому изданию The Independent они призвали альянс значительно увеличить оборонные расходы.
«Мы не готовы. Это совершенно ясно… Мы не можем просто продолжать надеяться на ситуацию, когда США будут по-прежнему активно участвовать в европейских делах», — отметил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Его слова передает британское издание.
Там же отмечается, что прифронтовые страны Европы очень скудно вооружены и без дополнительных инвестиций в оборону они могут оказаться уязвимыми в случае угрозы. «Нам необходимо наращивать наши оборонные возможности», — передает издание слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.