24 декабря 2024

На полках магазинов увеличится доля российского вина

© Служба новостей «URA.RU»
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В рознице станет больше отечественной продукции
В рознице станет больше отечественной продукции Фото:

В торговых сетях страны планируется увеличить долю российского вина. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Мы планируем включить в законопроект механизм, предполагающий возможность дальнейшего поэтапного повышения доли отечественного вина в розничной торговле. Также доля российских вин увеличится на объектах общественного питания», — передает РИА Новости слова Алиханова.

Ранее на портале правовой информации появился проект закона от Минпромторга, в котором речь шла об увеличении доли российского вина в магазинах. Кроме того, планировалось ввести фиксированную долю отечественного вина в меню в ресторанах, примерно 20% от общего количества, отмечает издание.

В стране на прилавках торговых сетей доля отечественных вин достигла 52%. Среди игристых вин эта доля еще выше — 68%, передает телеканал «Царьград».

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В торговых сетях страны планируется увеличить долю российского вина. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. «Мы планируем включить в законопроект механизм, предполагающий возможность дальнейшего поэтапного повышения доли отечественного вина в розничной торговле. Также доля российских вин увеличится на объектах общественного питания», — передает РИА Новости слова Алиханова. Ранее на портале правовой информации появился проект закона от Минпромторга, в котором речь шла об увеличении доли российского вина в магазинах. Кроме того, планировалось ввести фиксированную долю отечественного вина в меню в ресторанах, примерно 20% от общего количества, отмечает издание. В стране на прилавках торговых сетей доля отечественных вин достигла 52%. Среди игристых вин эта доля еще выше — 68%, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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