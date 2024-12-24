На полках магазинов увеличится доля российского вина

В торговых сетях страны планируется увеличить долю российского вина. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Мы планируем включить в законопроект механизм, предполагающий возможность дальнейшего поэтапного повышения доли отечественного вина в розничной торговле. Также доля российских вин увеличится на объектах общественного питания», — передает РИА Новости слова Алиханова.
Ранее на портале правовой информации появился проект закона от Минпромторга, в котором речь шла об увеличении доли российского вина в магазинах. Кроме того, планировалось ввести фиксированную долю отечественного вина в меню в ресторанах, примерно 20% от общего количества, отмечает издание.
В стране на прилавках торговых сетей доля отечественных вин достигла 52%. Среди игристых вин эта доля еще выше — 68%, передает телеканал «Царьград».
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