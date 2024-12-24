24 декабря 2024

Россиянам напомнили об увеличении штрафов за нарушение ПДД в 2025 году

Юрист Адамс: штраф за превышение скорости с 2025 года увеличится на 250 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ужесточается наказание за превышение скорости
Ужесточается наказание за превышение скорости Фото:

В 2025 году в России вырастет на 250 рублей штраф для водителей, которые превышают скорость. Об этом рассказал гендиректор юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Штраф для водителей за превышение скорости на 20-40 км/ч ранее составлял 500 рублей. С 1 января 2025 года он увеличится до 750 рублей», — передает РИА Новости слова Адамса.

Юрист подчеркнул, что штраф за вождение в пьяном виде вырастет с 30 до 45 тысяч рублей. Такое же наказание последует за отказ от медицинского освидетельствования, пояснил Адамс.

Ранее сообщалось, что в России с 2025 года будет увеличен штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора до 1,5 тыс. рублей. За повторное такое же нарушение водитель заплатит — до 7,5 тыс. рублей, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году в России вырастет на 250 рублей штраф для водителей, которые превышают скорость. Об этом рассказал гендиректор юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. «Штраф для водителей за превышение скорости на 20-40 км/ч ранее составлял 500 рублей. С 1 января 2025 года он увеличится до 750 рублей», — передает РИА Новости слова Адамса. Юрист подчеркнул, что штраф за вождение в пьяном виде вырастет с 30 до 45 тысяч рублей. Такое же наказание последует за отказ от медицинского освидетельствования, пояснил Адамс. Ранее сообщалось, что в России с 2025 года будет увеличен штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора до 1,5 тыс. рублей. За повторное такое же нарушение водитель заплатит — до 7,5 тыс. рублей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...