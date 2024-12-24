Россиянам напомнили об увеличении штрафов за нарушение ПДД в 2025 году

В 2025 году в России вырастет на 250 рублей штраф для водителей, которые превышают скорость. Об этом рассказал гендиректор юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
«Штраф для водителей за превышение скорости на 20-40 км/ч ранее составлял 500 рублей. С 1 января 2025 года он увеличится до 750 рублей», — передает РИА Новости слова Адамса.
Юрист подчеркнул, что штраф за вождение в пьяном виде вырастет с 30 до 45 тысяч рублей. Такое же наказание последует за отказ от медицинского освидетельствования, пояснил Адамс.
Ранее сообщалось, что в России с 2025 года будет увеличен штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора до 1,5 тыс. рублей. За повторное такое же нарушение водитель заплатит — до 7,5 тыс. рублей, передает RT.
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