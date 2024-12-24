Жительница ХМАО спасла мужчину, задыхающегося посреди улицы

Жительница Нижневартовска спасла мужчину, который, задыхаясь, упал посреди оживленной улицы. Об этом сообщила очевидица происходящего в соцсетях.
«Он (мужчина) упал и потерял сознание, почти не дышал. Мы сразу позвонили в скорую, где нам сказали, как оказать первую помощь. И тут подходит эта девушка, как мы поняли, она медик! Она спасла мужчину!», — написала наблюдавшая за происходящим женщина в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
По словам очевидицы, пожилой мужчина болен астмой, именно поэтому он неожиданно начал синеть и задыхаться. Многие не обратили внимания на ситуацию, однако прохожая девушка профессионально спасла пенсионера: она откачивала его на протяжении 20-ти минут, а затем дождалась приезда скорой помощи.
В депздраве Югры URA.RU сообщили, что постараются отыскать спасительницу. «Попробуем найти эту девушку-врача и понять, как себя чувствует сейчас мужчина», — добавили в департаменте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!