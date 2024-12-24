24 декабря 2024

Жительница ХМАО спасла мужчину, задыхающегося посреди улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилой мужчина чуть не задохнулся посреди улицы
Пожилой мужчина чуть не задохнулся посреди улицы Фото:

Жительница Нижневартовска спасла мужчину, который, задыхаясь, упал посреди оживленной улицы. Об этом сообщила очевидица происходящего в соцсетях.

«Он (мужчина) упал и потерял сознание, почти не дышал. Мы сразу позвонили в скорую, где нам сказали, как оказать первую помощь. И тут подходит эта девушка, как мы поняли, она медик! Она спасла мужчину!», — написала наблюдавшая за происходящим женщина в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

По словам очевидицы, пожилой мужчина болен астмой, именно поэтому он неожиданно начал синеть и задыхаться. Многие не обратили внимания на ситуацию, однако прохожая девушка профессионально спасла пенсионера: она откачивала его на протяжении 20-ти минут, а затем дождалась приезда скорой помощи.

В депздраве Югры URA.RU сообщили, что постараются отыскать спасительницу. «Попробуем найти эту девушку-врача и понять, как себя чувствует сейчас мужчина», — добавили в департаменте.

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Жительница Нижневартовска спасла мужчину, который, задыхаясь, упал посреди оживленной улицы. Об этом сообщила очевидица происходящего в соцсетях. «Он (мужчина) упал и потерял сознание, почти не дышал. Мы сразу позвонили в скорую, где нам сказали, как оказать первую помощь. И тут подходит эта девушка, как мы поняли, она медик! Она спасла мужчину!», — написала наблюдавшая за происходящим женщина в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». По словам очевидицы, пожилой мужчина болен астмой, именно поэтому он неожиданно начал синеть и задыхаться. Многие не обратили внимания на ситуацию, однако прохожая девушка профессионально спасла пенсионера: она откачивала его на протяжении 20-ти минут, а затем дождалась приезда скорой помощи. В депздраве Югры URA.RU сообщили, что постараются отыскать спасительницу. «Попробуем найти эту девушку-врача и понять, как себя чувствует сейчас мужчина», — добавили в департаменте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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