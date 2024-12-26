Могут ли в России начать наказывать за использование VPN: мнения депутатов, IT-специалистов и РКН

Основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин заявил, что в России могут быть введены штрафные санкции за использование VPN-сервисов. Согласно его заявлениям, Роскомнадзор обладает необходимыми техническими средствами для идентификации пользователей. Тем не менее такие меры вызывают опасения по поводу конфиденциальности личных данных и требуют значительных усилий и ресурсов. Могут ли в РФ ввести штрафы за использование VPN и что об этом думают специалисты — в материале URA.RU.
Что говорят в Госдуме
В Госдуме РФ на данный момент не ведутся обсуждения о введении штрафов для граждан за использование VPN-сервисов. Первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в интервью «Газете.ру» подчеркнул, что все разговоры о возможных штрафах являются лишь домыслами и не основываются на реальных законодательных инициативах.
Он также указал на техническую и правовую сложность реализации таких мер. По его словам, для введения штрафов необходимо четко определить механизм их наложения, что потребует широкой профессиональной дискуссии и технологической подготовки.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выразил мнение, что в 2025 году введение штрафов за использование VPN в России маловероятно. Он подчеркнул, что такие меры не помогут в борьбе с мошенничеством, а внимание следует сосредоточить на создании единой структуры сотрудничества между банками, мобильными операторами и правоохранительными органами для эффективной защиты граждан от мошенников, передает NEWS.ru.
Свинцов также отметил, что основные проблемы безопасности в России связаны с массовыми обзвонами и похищением денежных средств. По его словам, пока не будет создана единая система, объединяющая усилия различных участников рынка и правоохранительных органов, борьба с мошенниками будет оставаться сложной задачей.
Член комитета Госдумы по информационной политике информационным технологиям и связи Антон Немкин выразил мнение о сложности разграничения законного и незаконного использования VPN. Он отметил, что VPN часто применяются не только для обхода интернет-блокировок, но и для обеспечения кибербезопасности.
«Выбор за каждым гражданином — использовать VPN или нет. Наша обязанность заключается в том, чтобы предоставлять российским гражданам всю необходимую информацию о возможных рисках, связанных с использованием таких технологий», — заявил Немкин.
Мнение It-специалистов
Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в разговоре с 360.ru выразил мнение, что введение штрафов за использование VPN может быть полезной мерой. Он подчеркнул, что некоторые сервисы, расположенные за пределами России, могут представлять угрозу безопасности данных пользователей. Эксперт предположил, что за отслеживанием использования VPN могут последовать операторы связи через уникальные номера пользователей.
Согласно информации от Hi-Tech Mail, введение штрафов за использование VPN потребует доработки законодательной базы и разработки четкого алгоритма применения закона. Роскомнадзор уже предложил проект для сбора данных от операторов связи, что позволит идентифицировать использование VPN. Это может привести к введению штрафов, особенно если пользователи будут попытаться обойти блокировки.
Позиция Роскомнадзора
Роскомнадзор заявил, что недавний приказ, касающийся передачи информации об использовании VPN-сервисов операторами связи, не предусматривает введение штрафов за само использование VPN. Там отметили, что предложения о штрафах является грубой ошибкой.
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