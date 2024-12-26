РКН высказался о возможности введения штрафов за использование VPN

Приказ Роскомнадзора (РКН), который обязует операторов связи передавать информацию об использовании VPN-сервисов, не включает штрафы за их использование. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.
«В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы», — отметили в пресс-службе РКН, их слова передает ТАСС. По их данным, проект приказа, который обсуждается в сети, не затрагивает вопросы использования VPN.
Ранее айти-специалист Юрий Гизатуллин заявил, что в России могут ввести штрафы за использование VPN-сервисов. По его словам, у РКН есть возможности для отслеживания тех, кто пользуется VPN.
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