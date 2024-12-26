Красная икра подешевела перед Новым годом в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе жители заметили снижение цен на красную икру перед Новым годом. Покупатели рассказали URA.RU, что скидки на продукцию доходят почти до 30%.
«По магазинам икра в жестяных банках сильно подешевела. В начале декабря стограммовые были в лучшем случае по 800 рублей, а то и за тысячу отдавали. Сейчас можно найти баночку меньше чем за 600 рублей», — делится наблюдениями с агентством жительница Нижневартовска.
Прежде всего, по словам покупателей, в магазинах снизились цены на икру горбуши. «В стеклянных банках тоже вроде бы меньше стоить стала. Где-то на 500 рублей дешевле взял 200 граммов. В конце ноября покупали такую же за три тысячи», — добавляет один из жителей Сургута.
Стоимость красной икры, согласно информации в приложениях онлайн-агрегаторов доставки и ритейлеров, действительно оказалась снижена. Скидки в сетях варьируются в пределах 17-29%.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали распродавать красную икру. Тогда стоимость продукции за 100 граммов начиналась с 700 рублей.
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