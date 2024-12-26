26 декабря 2024

Красная икра подешевела перед Новым годом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане заметили снижение цен на красную икру
Югорчане заметили снижение цен на красную икру Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители заметили снижение цен на красную икру перед Новым годом. Покупатели рассказали URA.RU, что скидки на продукцию доходят почти до 30%.

«По магазинам икра в жестяных банках сильно подешевела. В начале декабря стограммовые были в лучшем случае по 800 рублей, а то и за тысячу отдавали. Сейчас можно найти баночку меньше чем за 600 рублей», — делится наблюдениями с агентством жительница Нижневартовска.

Прежде всего, по словам покупателей, в магазинах снизились цены на икру горбуши. «В стеклянных банках тоже вроде бы меньше стоить стала. Где-то на 500 рублей дешевле взял 200 граммов. В конце ноября покупали такую же за три тысячи», — добавляет один из жителей Сургута.

Стоимость красной икры, согласно информации в приложениях онлайн-агрегаторов доставки и ритейлеров, действительно оказалась снижена. Скидки в сетях варьируются в пределах 17-29%.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали распродавать красную икру. Тогда стоимость продукции за 100 граммов начиналась с 700 рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители заметили снижение цен на красную икру перед Новым годом. Покупатели рассказали URA.RU, что скидки на продукцию доходят почти до 30%. «По магазинам икра в жестяных банках сильно подешевела. В начале декабря стограммовые были в лучшем случае по 800 рублей, а то и за тысячу отдавали. Сейчас можно найти баночку меньше чем за 600 рублей», — делится наблюдениями с агентством жительница Нижневартовска. Прежде всего, по словам покупателей, в магазинах снизились цены на икру горбуши. «В стеклянных банках тоже вроде бы меньше стоить стала. Где-то на 500 рублей дешевле взял 200 граммов. В конце ноября покупали такую же за три тысячи», — добавляет один из жителей Сургута. Стоимость красной икры, согласно информации в приложениях онлайн-агрегаторов доставки и ритейлеров, действительно оказалась снижена. Скидки в сетях варьируются в пределах 17-29%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали распродавать красную икру. Тогда стоимость продукции за 100 граммов начиналась с 700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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