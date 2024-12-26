Топовые рестораны Сургута отказались работать в Новый год

Топовые рестораны в Сургуте (ХМАО) закроются 31 декабря и 1 января. Открыты для гостей в Новый год будут лишь единицы городских заведений общепита.
«31 декабря и 1 января ресторан не работает. Со 2 января ждем гостей в обычном режиме. На новогодние праздники советуем бронировать столы заранее», — прокомментировали URA.RU в гриль-баре «Угли». По аналогичному графику работают Pivino, Veranda, Kitaest, Pinzeria by Bontempi, Cafe Seven.
Без выходных на новогодних праздниках в Сургуте будут работать как минимум три ресторана. «31 декабря работаем до 18:00 в режиме полной посадки, а 1 января — с 14:00 до 23:00», — сообщили в «Перчини» и TomYumBar. «Брони на 31 декабря уже есть, но еще можно успеть зарезервировать столик», — добавили в «ЮжанеГорожане».
В Нижневартовске 31 декабря работают «Перчини», TomYumBar, IL Патио. Последний из них также открыт в Новый год до 18:00 и в Ханты-Мансийске.
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