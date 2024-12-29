В Петербурге запретили выходить на лед до середины апреля

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В Петербурге запретили выходить на ледовое покрытие водоемов до апреля 2025 года
В Петербурге запретили выходить на ледовое покрытие водоемов до апреля 2025 года Фото:

В Санкт-Петербурге гражданам запретили выходить на лед на водоемах до середины апреля 2025 года, при том, что в это время года лед на воде обычно не образовывается. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу. 

«С 25 декабря 2024 года по 14 апреля 2025 года устанавливается запрет на выход на лед реки Нева и ее притоков», — заявили в питерском ГУ МЧС. Информацию передает «Фонтанка». Отмечается, что запрет был принят еще 19 декабря профильной комиссией. 

Также запрет на выход на ледовое покрытие водоемов действует в Центральном, Адмиралтейском, Московском, Кировском, Василеостровском, Петроградском, Фрунзенском и Красносельском районах. Кроме того, был запрещен выход на лед Финского залива с 25 декабря 2024 года по 27 января 2025 года и с 17 марта 2025 года по 14 апреля 2025 года. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Новый год в европейской части России не ожидается сильных морозов. Так, столбик температуры будет выше среднего в центральных районах и Санкт-Петербурге. 

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В Санкт-Петербурге гражданам запретили выходить на лед на водоемах до середины апреля 2025 года, при том, что в это время года лед на воде обычно не образовывается. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.  «С 25 декабря 2024 года по 14 апреля 2025 года устанавливается запрет на выход на лед реки Нева и ее притоков», — заявили в питерском ГУ МЧС. Информацию передает «Фонтанка». Отмечается, что запрет был принят еще 19 декабря профильной комиссией.  Также запрет на выход на ледовое покрытие водоемов действует в Центральном, Адмиралтейском, Московском, Кировском, Василеостровском, Петроградском, Фрунзенском и Красносельском районах. Кроме того, был запрещен выход на лед Финского залива с 25 декабря 2024 года по 27 января 2025 года и с 17 марта 2025 года по 14 апреля 2025 года.  Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Новый год в европейской части России не ожидается сильных морозов. Так, столбик температуры будет выше среднего в центральных районах и Санкт-Петербурге. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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