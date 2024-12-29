В Петербурге запретили выходить на лед до середины апреля

В Санкт-Петербурге гражданам запретили выходить на лед на водоемах до середины апреля 2025 года, при том, что в это время года лед на воде обычно не образовывается. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.
«С 25 декабря 2024 года по 14 апреля 2025 года устанавливается запрет на выход на лед реки Нева и ее притоков», — заявили в питерском ГУ МЧС. Информацию передает «Фонтанка». Отмечается, что запрет был принят еще 19 декабря профильной комиссией.
Также запрет на выход на ледовое покрытие водоемов действует в Центральном, Адмиралтейском, Московском, Кировском, Василеостровском, Петроградском, Фрунзенском и Красносельском районах. Кроме того, был запрещен выход на лед Финского залива с 25 декабря 2024 года по 27 января 2025 года и с 17 марта 2025 года по 14 апреля 2025 года.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Новый год в европейской части России не ожидается сильных морозов. Так, столбик температуры будет выше среднего в центральных районах и Санкт-Петербурге.
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