29 декабря 2024

«Автомобилист» обидно проиграл в последнем матче года. Видео

ХК «Автомобилист» проиграл «Ладе» в буллитах
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«Автомобилист» уступил победу по серии буллитов (архивное фото)
«Автомобилист» уступил победу по серии буллитов (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) не смог одержать победу в матче против «Лады» (Тольятти) на стадионе «Уралец» 30 декабря. Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу «Лады», говорится на сайте КХЛ.

Первую шайбу забросил в ворота «Лады» Семен Кизимов. После в ворота «Автомобилиста» две шайбы забили Данила Моисеев и Данил Юртайкин, однако Брукс Мэйсек сравнял счет.

Был назначен овертайм, но тогда определить победителя не удалось. В последовавшей серии буллитов победила «Лада». Итоговую шайбу забросил Дмитрий Кугрышев.

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Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) не смог одержать победу в матче против «Лады» (Тольятти) на стадионе «Уралец» 30 декабря. Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу «Лады», говорится на сайте КХЛ. Первую шайбу забросил в ворота «Лады» Семен Кизимов. После в ворота «Автомобилиста» две шайбы забили Данила Моисеев и Данил Юртайкин, однако Брукс Мэйсек сравнял счет. Был назначен овертайм, но тогда определить победителя не удалось. В последовавшей серии буллитов победила «Лада». Итоговую шайбу забросил Дмитрий Кугрышев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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