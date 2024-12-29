«Автомобилист» уступил победу по серии буллитов (архивное фото)
Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) не смог одержать победу в матче против «Лады» (Тольятти) на стадионе «Уралец» 30 декабря. Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу «Лады», говорится на сайте КХЛ.
Первую шайбу забросил в ворота «Лады» Семен Кизимов. После в ворота «Автомобилиста» две шайбы забили Данила Моисеев и Данил Юртайкин, однако Брукс Мэйсек сравнял счет.
Был назначен овертайм, но тогда определить победителя не удалось. В последовавшей серии буллитов победила «Лада». Итоговую шайбу забросил Дмитрий Кугрышев.
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