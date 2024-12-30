30 декабря 2024

Суд подтвердил приговор Панину*

© Служба новостей «URA.RU»
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Панин объявлен в международный розыск
Панин объявлен в международный розыск Фото:

Приговор о заочном аресте актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов), который обвиняется в публичном оправдании терроризма, остался без изменений. Апелляционный военный суд подтвердил его законность. 

«Приговор оставлен без изменения», — говорится в сообщении инстанции. Его приводит РИА Новости. В рамках заочного решения Панину было назначено шесть лет колонии общего режима и трехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов.

Согласно материалам дела, представленным в суде, актер в октябре 2022 года разместил в своем telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. В настоящее время актер находится в международном розыске.

Ранее стало известно, что Панин может воспользоваться своим приговором для получения статуса политического беженца за границей. Такое мнение выразил адвокат Александр Почуев.

Панин* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

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Приговор о заочном аресте актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов), который обвиняется в публичном оправдании терроризма, остался без изменений. Апелляционный военный суд подтвердил его законность.  «Приговор оставлен без изменения», — говорится в сообщении инстанции. Его приводит РИА Новости. В рамках заочного решения Панину было назначено шесть лет колонии общего режима и трехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов. Согласно материалам дела, представленным в суде, актер в октябре 2022 года разместил в своем telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. В настоящее время актер находится в международном розыске. Ранее стало известно, что Панин может воспользоваться своим приговором для получения статуса политического беженца за границей. Такое мнение выразил адвокат Александр Почуев. Панин* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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