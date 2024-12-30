Суд подтвердил приговор Панину*

Приговор о заочном аресте актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов), который обвиняется в публичном оправдании терроризма, остался без изменений. Апелляционный военный суд подтвердил его законность.
«Приговор оставлен без изменения», — говорится в сообщении инстанции. Его приводит РИА Новости. В рамках заочного решения Панину было назначено шесть лет колонии общего режима и трехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов.
Согласно материалам дела, представленным в суде, актер в октябре 2022 года разместил в своем telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. В настоящее время актер находится в международном розыске.
Ранее стало известно, что Панин может воспользоваться своим приговором для получения статуса политического беженца за границей. Такое мнение выразил адвокат Александр Почуев.
Панин* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
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