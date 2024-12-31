Дуров заявил, что российские пользователи Telegram стали свободнее европейских

Основатель Telegram, миллиардер Павел Дуров заявил, что российские пользователи мессенджера обладают большей свободой по сравнению с европейскими пользователями. Это связано с различными подходами к регулированию контента в России и Европейском Союзе.
«У российских пользователей больше свободы, чем у европейских», — подчеркнул Дуров в своем telegram-канале. Он также отметил, что в Евросоюзе доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в соответствии с законами о DSA/санкциями, в то время как западные медиаканалы в России остаются в свободном доступе. Он выразил удивление, что в 2025 году российские пользователи могут пользоваться большей свободой, чем их европейские коллеги.
Также основатель Telegram, заявил, что Apple мешают ему делать подарки российским пользователям мессенджера. «Мы запланировали грандиозное обновление в канун Нового года с уникальными подарками для наших пользователей. К сожалению, оно застряло в процессе проверки Apple на несколько дней, и мы до сих пор не получили от них ответ», — заявил Дуров. Он поблагодарил пользователей за терпение и пожелал счастья в Новом году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.