Дуров заявил, что российские пользователи Telegram стали свободнее европейских

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Дуров считает, что у российских пользователей Telegram больше свободы, чем у европейских
Дуров считает, что у российских пользователей Telegram больше свободы, чем у европейских Фото:

Основатель Telegram, миллиардер Павел Дуров заявил, что российские пользователи мессенджера обладают большей свободой по сравнению с европейскими пользователями. Это связано с различными подходами к регулированию контента в России и Европейском Союзе.

«У российских пользователей больше свободы, чем у европейских», — подчеркнул Дуров в своем telegram-канале. Он также отметил, что в Евросоюзе доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в соответствии с законами о DSA/санкциями, в то время как западные медиаканалы в России остаются в свободном доступе. Он выразил удивление, что в 2025 году российские пользователи могут пользоваться большей свободой, чем их европейские коллеги. 

Также основатель Telegram, заявил, что Apple мешают ему делать подарки российским пользователям мессенджера. «Мы запланировали грандиозное обновление в канун Нового года с уникальными подарками для наших пользователей. К сожалению, оно застряло в процессе проверки Apple на несколько дней, и мы до сих пор не получили от них ответ», — заявил Дуров. Он поблагодарил пользователей за терпение и пожелал счастья в Новом году.

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Основатель Telegram, миллиардер Павел Дуров заявил, что российские пользователи мессенджера обладают большей свободой по сравнению с европейскими пользователями. Это связано с различными подходами к регулированию контента в России и Европейском Союзе. «У российских пользователей больше свободы, чем у европейских», — подчеркнул Дуров в своем telegram-канале. Он также отметил, что в Евросоюзе доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в соответствии с законами о DSA/санкциями, в то время как западные медиаканалы в России остаются в свободном доступе. Он выразил удивление, что в 2025 году российские пользователи могут пользоваться большей свободой, чем их европейские коллеги.  Также основатель Telegram, заявил, что Apple мешают ему делать подарки российским пользователям мессенджера. «Мы запланировали грандиозное обновление в канун Нового года с уникальными подарками для наших пользователей. К сожалению, оно застряло в процессе проверки Apple на несколько дней, и мы до сих пор не получили от них ответ», — заявил Дуров. Он поблагодарил пользователей за терпение и пожелал счастья в Новом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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