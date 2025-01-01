01 января 2025

Победитель «Адской кухни» приедет в ХМАО на кулинарный фестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель «Адской кухни» разыграет 60 000 рублей в ХМАО
Победитель «Адской кухни» разыграет 60 000 рублей в ХМАО Фото:

Победитель шоу «Адская Кухня» Георгий Матвеев выступит на фестивале детской новогодней гастрономии «Югренки» и разыграет 60 тысяч рублей. Об этом сообщает сообщество «Ханты — Мансийск — Новогодняя столица Сибири» в соцсети «Вконтакте».

«Георгий приедет в Ханты-Мансийск на фестиваль детской новогодней гастрономии „Югренки“, чтобы стать главным судьёй кулинарного состязания. А также провести мастер-класс для профессиональных поваров», — сообщается на странице в соцсети.

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Победитель шоу «Адская Кухня» Георгий Матвеев выступит на фестивале детской новогодней гастрономии «Югренки» и разыграет 60 тысяч рублей. Об этом сообщает сообщество «Ханты — Мансийск — Новогодняя столица Сибири» в соцсети «Вконтакте». «Георгий приедет в Ханты-Мансийск на фестиваль детской новогодней гастрономии „Югренки“, чтобы стать главным судьёй кулинарного состязания. А также провести мастер-класс для профессиональных поваров», — сообщается на странице в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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