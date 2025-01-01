Победитель «Адской кухни» приедет в ХМАО на кулинарный фестиваль

Победитель «Адской кухни» разыграет 60 000 рублей в ХМАО
Победитель шоу «Адская Кухня» Георгий Матвеев выступит на фестивале детской новогодней гастрономии «Югренки» и разыграет 60 тысяч рублей. Об этом сообщает сообщество «Ханты — Мансийск — Новогодняя столица Сибири» в соцсети «Вконтакте».
«Георгий приедет в Ханты-Мансийск на фестиваль детской новогодней гастрономии „Югренки“, чтобы стать главным судьёй кулинарного состязания. А также провести мастер-класс для профессиональных поваров», — сообщается на странице в соцсети.
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