02 января 2025

ФБР не нашло связи между двумя терактами в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступник в Новом Орлеане, вероятно, действовал в одиночку
Преступник в Новом Орлеане, вероятно, действовал в одиночку Фото:

Федеральное бюро расследований (ФБР, США) не нашло связи между терактами в Лас-Вегасе и Новом Орлеане. Об этом заявил зампомощника директора отдела ФБР по борьбе с терроризмом Кристофер Райа.

«На данный момент нет никакой точной связи между нападением <...> в Новом Орлеане, и нападением в Лас-Вегасе», — подчеркнул он на пресс-конференции. Он добавил, что преступник в Новом Орлеане действовал в одиночку.

В США произошли два инцидента в первый день 2025 года. В Новом Орлеане водитель грузовика совершил наезд на толпу, в результате чего погибло 15 человек. В Лас-Вегасе взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck, что привело к смерти одного человека и ранениям семи. В машине были обнаружены канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства.

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Федеральное бюро расследований (ФБР, США) не нашло связи между терактами в Лас-Вегасе и Новом Орлеане. Об этом заявил зампомощника директора отдела ФБР по борьбе с терроризмом Кристофер Райа. «На данный момент нет никакой точной связи между нападением <...> в Новом Орлеане, и нападением в Лас-Вегасе», — подчеркнул он на пресс-конференции. Он добавил, что преступник в Новом Орлеане действовал в одиночку. В США произошли два инцидента в первый день 2025 года. В Новом Орлеане водитель грузовика совершил наезд на толпу, в результате чего погибло 15 человек. В Лас-Вегасе взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck, что привело к смерти одного человека и ранениям семи. В машине были обнаружены канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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