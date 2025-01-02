ФБР не нашло связи между двумя терактами в США

Федеральное бюро расследований (ФБР, США) не нашло связи между терактами в Лас-Вегасе и Новом Орлеане. Об этом заявил зампомощника директора отдела ФБР по борьбе с терроризмом Кристофер Райа.
«На данный момент нет никакой точной связи между нападением <...> в Новом Орлеане, и нападением в Лас-Вегасе», — подчеркнул он на пресс-конференции. Он добавил, что преступник в Новом Орлеане действовал в одиночку.
В США произошли два инцидента в первый день 2025 года. В Новом Орлеане водитель грузовика совершил наезд на толпу, в результате чего погибло 15 человек. В Лас-Вегасе взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck, что привело к смерти одного человека и ранениям семи. В машине были обнаружены канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства.
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