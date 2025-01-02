Челябинский врач Шарипова сообщила об опасности переедания на праздниках

Челябинский врач Шарипова: за праздники можно набрать до четырех килограммов

03 января 2025 в 10:25 Размер текста - 17 +

За новогодние праздники можно поправиться на четыре килограмма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За новогодние праздники челябинцы могут поправиться на 3-4 килограмма. Об этом предупредила заведующая поликлиникой райбольницы села Аргаяш Челябинской области Вилена Шарипова, отметив важность соблюдения диеты и назначений врача на праздничные дни. «Исследования показывают, что люди могут набрать до 3-4 килограммов с начала корпоративов до завершения новогодних каникул. Избегайте резких изменений в рационе», — отметила Шарипова. Врач подчеркнула, что во время праздников всегда есть соблазн переесть. В последние дни перед праздниками много стсрессов из-за работы и подготовки мероприятий, что может повлиять на самочувствие. А изменения в режиме питания и физической активности делают этот период еще более сложным. Врач напомнила, что важно соблюдать назначения врача и не нарушать диету, не забывать про физические активности и следовать своему обычному режиму сна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За новогодние праздники челябинцы могут поправиться на 3-4 килограмма. Об этом предупредила заведующая поликлиникой райбольницы села Аргаяш Челябинской области Вилена Шарипова, отметив важность соблюдения диеты и назначений врача на праздничные дни. «Исследования показывают, что люди могут набрать до 3-4 килограммов с начала корпоративов до завершения новогодних каникул. Избегайте резких изменений в рационе», — отметила Шарипова. Врач подчеркнула, что во время праздников всегда есть соблазн переесть. В последние дни перед праздниками много стсрессов из-за работы и подготовки мероприятий, что может повлиять на самочувствие. А изменения в режиме питания и физической активности делают этот период еще более сложным. Врач напомнила, что важно соблюдать назначения врача и не нарушать диету, не забывать про физические активности и следовать своему обычному режиму сна.