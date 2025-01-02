02 января 2025
01 января 2025

Челябинский врач Шарипова сообщила об опасности переедания на праздниках

Челябинский врач Шарипова: за праздники можно набрать до четырех килограммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие XXIV областной агропромышленной выставки «АГРО-2017». Челябинск, продукты, баранина, блюдо, еда
За новогодние праздники можно поправиться на четыре килограмма Фото:

За новогодние праздники челябинцы могут поправиться на 3-4 килограмма. Об этом предупредила заведующая поликлиникой райбольницы села Аргаяш Челябинской области Вилена Шарипова, отметив важность соблюдения диеты и назначений врача на праздничные дни.

«Исследования показывают, что люди могут набрать до 3-4 килограммов с начала корпоративов до завершения новогодних каникул. Избегайте резких изменений в рационе», — отметила Шарипова.

Врач подчеркнула, что во время праздников всегда есть соблазн переесть. В последние дни перед праздниками много стсрессов из-за работы и подготовки мероприятий, что может повлиять на самочувствие. А изменения в режиме питания и физической активности делают этот период еще более сложным. Врач напомнила, что важно соблюдать назначения врача и не нарушать диету, не забывать про физические активности и следовать своему обычному режиму сна.

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За новогодние праздники челябинцы могут поправиться на 3-4 килограмма. Об этом предупредила заведующая поликлиникой райбольницы села Аргаяш Челябинской области Вилена Шарипова, отметив важность соблюдения диеты и назначений врача на праздничные дни. «Исследования показывают, что люди могут набрать до 3-4 килограммов с начала корпоративов до завершения новогодних каникул. Избегайте резких изменений в рационе», — отметила Шарипова. Врач подчеркнула, что во время праздников всегда есть соблазн переесть. В последние дни перед праздниками много стсрессов из-за работы и подготовки мероприятий, что может повлиять на самочувствие. А изменения в режиме питания и физической активности делают этот период еще более сложным. Врач напомнила, что важно соблюдать назначения врача и не нарушать диету, не забывать про физические активности и следовать своему обычному режиму сна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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