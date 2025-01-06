Губернатор Махонин поздравил жителей Пермского края с Рождеством

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Рождеством. Он пожелал землякам счастья и благополучия. Сообщение опубликовано на сайте краевого правительства.
«Традиции Рождества во все времена объединяли российский народ вокруг общих духовно-нравственных ценностей — веры, любви, милосердия. Этот праздник мы встречаем в кругу семьи, с самыми близкими людьми. Окружаем их заботой, делимся самыми светлыми чувствами. Стремимся подарить тепло и тем, кто сегодня нуждается в нашей помощи», — подчеркнул Махонин в своем поздравлении.
Глава региона поблагодарил земляков за добрые поступки на благо страны и края. Он также пожелал жителям Прикамья, чтобы праздник Рождества наполнил их силами и вдохновил на новые свершения.
Рождество Христово отмечается в России 7 января. В честь праздника в разных районах Перми запланированы мероприятия. На городской эспланаде запустят площадку «Рождественское гуляние». Также там пройдет большая концертная программа.
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