В Германии заявили о начале поставок ВСУ боевых машин будущего

Немецкая оружейная компания Rheinmetall начала поставку современных боевых машин пехоты Lynx для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.
«Мы также хотим передать стране первые БМП Lynx в этом году и как можно скорее начать производство этих систем на Украине», — передает слова Паппергера немецкий телеканал Hartpunkt. Компания уже приступила к строительству завода на территории Украины, который будет заниматься выпуском техники Lynx.
Боевая машина Lynx («Рысь») оборудована башней «Ланс 2.0», которая укомплектована 30-миллиметровой пушкой МК 30-2/АБМ. Также она имеет возможность установки пусковой системы для противотанковых ракет Spike LR2. В «Рыси» поместятся до трех членов экипажа и до девяти солдат пехоты. Высота машины составляет 3,73 метра, длина — 8,49 метра, а ширина — 3,8 метра. «Рысь» весом в 45 тонн оснащена 12-цилиндровым дизельным двигателем Type D9612 мощностью 1463 лошадиные силы.
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