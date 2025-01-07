В Германии заявили о начале поставок ВСУ боевых машин будущего

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Немецкая компания начала строить на Украине завод по производству боевых машин Lynx
Немецкая компания начала строить на Украине завод по производству боевых машин Lynx Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Немецкая оружейная компания Rheinmetall начала поставку современных боевых машин пехоты Lynx для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

«Мы также хотим передать стране первые БМП Lynx в этом году и как можно скорее начать производство этих систем на Украине», — передает слова Паппергера немецкий телеканал Hartpunkt. Компания уже приступила к строительству завода на территории Украины, который будет заниматься выпуском техники Lynx.

Боевая машина Lynx («Рысь») оборудована башней «Ланс 2.0», которая укомплектована 30-миллиметровой пушкой МК 30-2/АБМ. Также она имеет возможность установки пусковой системы для противотанковых ракет Spike LR2. В «Рыси» поместятся до трех членов экипажа и до девяти солдат пехоты. Высота машины составляет 3,73 метра, длина — 8,49 метра, а ширина — 3,8 метра. «Рысь» весом в 45 тонн оснащена 12-цилиндровым дизельным двигателем Type D9612 мощностью 1463 лошадиные силы.

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Немецкая оружейная компания Rheinmetall начала поставку современных боевых машин пехоты Lynx для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. «Мы также хотим передать стране первые БМП Lynx в этом году и как можно скорее начать производство этих систем на Украине», — передает слова Паппергера немецкий телеканал Hartpunkt. Компания уже приступила к строительству завода на территории Украины, который будет заниматься выпуском техники Lynx. Боевая машина Lynx («Рысь») оборудована башней «Ланс 2.0», которая укомплектована 30-миллиметровой пушкой МК 30-2/АБМ. Также она имеет возможность установки пусковой системы для противотанковых ракет Spike LR2. В «Рыси» поместятся до трех членов экипажа и до девяти солдат пехоты. Высота машины составляет 3,73 метра, длина — 8,49 метра, а ширина — 3,8 метра. «Рысь» весом в 45 тонн оснащена 12-цилиндровым дизельным двигателем Type D9612 мощностью 1463 лошадиные силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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