Моргенштерн* в пьяном угаре упал на пятую точку во время выступления в Куршевеле

На вечеринке в Куршевеле, во время своего выступления, рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) упал. Артист, как сообщают очевидцы, находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Пьяный Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле», — пишет Live. Там добавили, что гостям пришлось его поднимать. На вечеринке артист выступал, находясь в состоянии сильного опьянения.
Моргенштерн ранее выразил сожаление о событиях, произошедших в прошлом году, заявив, что борется с депрессией и думает о завершении карьеры. Артист планирует отправиться на реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей.
*Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов
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