Моргенштерн* в пьяном угаре упал на пятую точку во время выступления в Куршевеле

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Моргенштерн* выступал в состоянии алкогольного опьянения, пишет Shot
Моргенштерн* выступал в состоянии алкогольного опьянения, пишет Shot Фото:

На вечеринке в Куршевеле, во время своего выступления, рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) упал. Артист, как сообщают очевидцы, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Пьяный Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле», — пишет Live. Там добавили, что гостям пришлось его поднимать. На вечеринке артист выступал, находясь в состоянии сильного опьянения.

Моргенштерн ранее выразил сожаление о событиях, произошедших в прошлом году, заявив, что борется с депрессией и думает о завершении карьеры. Артист планирует отправиться на реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей.

*Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов

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На вечеринке в Куршевеле, во время своего выступления, рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) упал. Артист, как сообщают очевидцы, находился в состоянии алкогольного опьянения. «Пьяный Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле», — пишет Live. Там добавили, что гостям пришлось его поднимать. На вечеринке артист выступал, находясь в состоянии сильного опьянения. Моргенштерн ранее выразил сожаление о событиях, произошедших в прошлом году, заявив, что борется с депрессией и думает о завершении карьеры. Артист планирует отправиться на реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей. *Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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