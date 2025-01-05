Моргенштерн* признался, что ложится в рехаб

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) заявил, что после проведения ближайших запланированных концертов, ляжет в рехаб. Об этом пишут социальные медиа.
«Рэпер, лежа под капельницей, пригласил фанатов на свои ближайшие концерты и сказал, что после них он поедет в реабилитационный центр», — передает telegram-канал ВПШ. Там отметили, что это было первое заявление певца после Нового года.
Перед Новым годом Моргенштерн признался в зависимости к запрещенным препаратам и заявил, что вскоре, вероятно, окажется в лечебнице. Поводя итоги года он заявил, что это был худший год в жизни. В попытках побороть свои зависимость и депрессию он обращался к разным психотерапевтам и психиатрам, которые ставили ему кучу разных диагнозов и выписывали таблетки. Однако они ему не помогли, и он признал себя «сверхзависимым» человеком.
*Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов
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