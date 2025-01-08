США дали ответ на мольбы Украины о вертолетах Blackhawk

США отказали в передаче Украине многоцелевых вертолетов Blackhawk. Однако сейчас ищут другой тип вертолетов, которые можно поставить Киеву, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
«У меня нет объявлений по [вертолетам] Blackhawk, но скажу, что мы слышим украинцев и работаем с ними, с партнерами и союзниками, чтобы найти такой тип вертолетов, который им нужен», — сообщил он журналистам на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.
Он также добавил, что не может рассказать никаких деталей о предоставлении Украине вертолетов третьими странами. Военный отметил, что Вашингтон не согласовал отправку Blackhawk и не выделял на это соответствующее финансирование.
Однако администрация президента США Джо Байдена анонсировала финальный пакет помощи Украине, но чиновники не раскрыли точную сумму. Помимо этого, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет отправлять военную помощь Киеву до последнего дня президентства Байдена, передает RT.
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