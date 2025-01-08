Посланник Трампа пообещал мир на Украине за 100 дней после инаугурации

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог поставил себе цель — закончить украинский конфликт в течение 100 дней с инаугурации Трампа. Об этом Келлог заявил в эфире Fox News.
«Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне. Я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней», — сказал он.
Советник Трампа также считает, что «самой большой ошибкой» президента США Джо Байдена было нежелание поговорить с президентом России Владимиром Путиным после 2022 года. Дональд Трамп, по словам Келлога, намерен это сделать и предложить российскому лидеру и президенту Украины Владимиру Зеленскому решение «в краткосрочной перспективе».
Сам Трамп заявил, что он полон решимости остановить конфликт на Украине за полгода, передает «Царьград». Он также выразил понимание позиции России в вопросе противодействия вступлению Украины в НАТО.
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