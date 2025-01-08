08 января 2025

Посланник Трампа пообещал мир на Украине за 100 дней после инаугурации

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецпредставитель президента США пообещал урегулирование украинского конфликта за 100 дней
Спецпредставитель президента США пообещал урегулирование украинского конфликта за 100 дней Фото:

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог поставил себе цель — закончить украинский конфликт в течение 100 дней с инаугурации Трампа. Об этом Келлог заявил в эфире Fox News.

«Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне. Я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней», — сказал он.

Советник Трампа также считает, что «самой большой ошибкой» президента США Джо Байдена было нежелание поговорить с президентом России Владимиром Путиным после 2022 года. Дональд Трамп, по словам Келлога, намерен это сделать и предложить российскому лидеру и президенту Украины Владимиру Зеленскому решение «в краткосрочной перспективе».

Сам Трамп заявил, что он полон решимости остановить конфликт на Украине за полгода, передает «Царьград». Он также выразил понимание позиции России в вопросе противодействия вступлению Украины в НАТО.

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Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог поставил себе цель — закончить украинский конфликт в течение 100 дней с инаугурации Трампа. Об этом Келлог заявил в эфире Fox News. «Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне. Я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней», — сказал он. Советник Трампа также считает, что «самой большой ошибкой» президента США Джо Байдена было нежелание поговорить с президентом России Владимиром Путиным после 2022 года. Дональд Трамп, по словам Келлога, намерен это сделать и предложить российскому лидеру и президенту Украины Владимиру Зеленскому решение «в краткосрочной перспективе». Сам Трамп заявил, что он полон решимости остановить конфликт на Украине за полгода, передает «Царьград». Он также выразил понимание позиции России в вопросе противодействия вступлению Украины в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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