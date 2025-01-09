Роспотребнадзор ХМАО объяснил, чем опасен новый вирус из Китая

Роспотребнадзор ХМАО предупредил о рисках, связанных с распространением метапневмовируса, пришедшего в Россию из Китая. Заболевание, по словам экспертов, протекает как респираторная инфекция, вызывает бронхиолит и пневмонию. Он особенно опасен для младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.
«Метапневмовирус является одним из возбудителей респираторных инфекций и может вызывать ОРВИ, включая бронхиолит и пневмонию. Он особенно опасен для младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой», — говорится в сообщении Роспотребнадзора в telegram-канале.
За первую неделю 2025 года специалисты провели больше 26 тысяч исследований на респираторные вирусы в ХМАО. Случаев заражения метапневмовирусом в регионе не выявили. Чтобы не заразиться опасным вирусом, Роспотребнадзор рекомендует чаще мыть руки, не подходить близко к больным и обращаться к врачу, если почувствовали себя плохо.
Ранее URA.RU писало, что роспотребнадзор ХМАО сделал заявление о распространении опасного заболевания. Заболеваемость вирусом Коксаки в ХМАО находится в пределах нормы.
Автор видео: Роспотребнадзор ХМАО
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