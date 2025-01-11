ТАСС: на крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор

На атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» установили ядерный реактор, в декабре 2024 года уже прошел его плановый физический пуск. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере „Адмирал Нахимов“ осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море», — передает ТАСС информацию от источника. Отмечается. что также проведена операция по размагничиванию корабля.
Данный запуск реактора не означает окончание ремонта и модернизации крейсера, а лишь подтверждает готовность ядерной энергетической установки к работе на полную мощность. Также военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что Морская коллегия РФ позволит стране развивать корабли и судостроение. Так, предстоит работа по долгому ремонту крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Адмирал Кузнецов», передает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что до конца 2024 года на «Адмирале Нахимове» планируется провести физический запуск двух атомных реакторов.
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