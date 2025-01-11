11 января 2025

Байдена обвинили в уничтожении Украины и Калифорнии

Ирландский журналист Боуз обвинил Байдена в уничтожении Украины и Калифорнии
© Служба новостей «URA.RU»
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Байдена обвинили в уничтожении Калифорнии и Украины
Байдена обвинили в уничтожении Калифорнии и Украины Фото:
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В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

Президента США Джо Байдена обвинили в уничтожении Калифорнии и Украины. Свое мнение о политике действующего американского лидера выразил ирландский журналист Чей Боуз. По его мнению, именно действия администрации Байдена привели к катастрофическим последствиям в обоих регионах.

«Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов. Демократы Байдена сократили бюджеты пожарных и аварийно-спасательных служб. <...> Байден также передал диктатуре Украины более 175 миллиардов долларов. Теперь обе разрушены», — заявил Боуз. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

Лесные пожары в Калифорнии начали активно распространяться 7 января, метеорологи указывают на сухие и ветреные погодные условия как на основную причину стремительного распространения огня. В результате стихийного бедствия погибло более десятка человек. Приблизительно 180 тысячам человек были разосланы предписания об эвакуации.

Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в штате. Из-за аварийных отключений электроэнергии около 400 тысяч жителей Калифорнии оказались без света. Свои дома потеряли многие американские знаменитости и украинские генералы.

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Президента США Джо Байдена обвинили в уничтожении Калифорнии и Украины. Свое мнение о политике действующего американского лидера выразил ирландский журналист Чей Боуз. По его мнению, именно действия администрации Байдена привели к катастрофическим последствиям в обоих регионах. «Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов. Демократы Байдена сократили бюджеты пожарных и аварийно-спасательных служб. <...> Байден также передал диктатуре Украины более 175 миллиардов долларов. Теперь обе разрушены», — заявил Боуз. Своим мнением он поделился в соцсети Х. Лесные пожары в Калифорнии начали активно распространяться 7 января, метеорологи указывают на сухие и ветреные погодные условия как на основную причину стремительного распространения огня. В результате стихийного бедствия погибло более десятка человек. Приблизительно 180 тысячам человек были разосланы предписания об эвакуации. Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в штате. Из-за аварийных отключений электроэнергии около 400 тысяч жителей Калифорнии оказались без света. Свои дома потеряли многие американские знаменитости и украинские генералы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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