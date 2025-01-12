«Нетрадиционного гостя» прямой линии Путина осудили за слова о Лос-Анджелесе

Блогерша Алена Водонаева выразила возмущение в Telegram по поводу комментариев блогера Влада А4 о лесных пожарах в Лос-Анджелесе. Влад А4 или Влад Бумага, недавно приехал в США и опубликовал видео, в котором обсуждает ситуацию с пожарами, утверждая, что в городе все под контролем.
«Блогер Влад Бумага прилетел в LA и с пижонским видом рассказывает, что там все супер и просто есть „райончик, который дымит“», — заявила Водонаева. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«С пижонским видом рассказывает, что там все супер <...> Уничтожены многие районы Калифорнии. Это зона бедствия», — возмутилась Водонаева. Она раскритиковала блогера за то, что он спокойно говорит о случившемся, несмотря на серьезные последствия пожаров.
Водонаева заявила, что из-за пожаров в Лос-Анджелесе погибли люди и животные, а более ста человек лишились жилья. Она напомнила Владу А4 и его подписчикам о масштабе катастрофы, подчеркивая несерьезность его комментариев по такому серьезному поводу.
Она также съязвила, что легкий вопрос, который блогер задавал российскому лидеру Владимиру Путину на Прямой линии, тот заучивал неделю. Она связала это со скудным лексиконом и речевыми оборотами. «Кстати, уверена, что вопрос, который он недавно задавал Владимиру Путину на Прямой линии он зубрил 7 дней и 7 ночей. Так как в жизни его речевые обороты и лексикон весьма скудные», — написала женщина.
В декабре 2024 года прошла «Прямая линия с Владимиром Путиным». Тогда блогер Влад А4 поделился с российским лидером радостной новостью, что стал отцом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков представил блогера как «нетрадиционного гостя». Позже тот сознался, что заданный главе РФ вопрос его поразил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.