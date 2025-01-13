На Тюменском тракте ограничили движение из-за аварии с фурами. Фото

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На месте работают инспекторы ДПС (архивное фото) Фото:

На трассе между Екатеринбургом и Тюменью в районе Богдановича ввели реверсивное движение из-за ДТП с двумя грузовиками. В результате столкновения пострадал один водитель, его госпитализировали. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Водитель Dongfeng не смог обеспечить безопасный контроль над транспортным средством, отвлекшись от дороги, что привело к столкновению с движущимся впереди автомобилем MAN. Водитель последнего заблаговременно снизил скорость перед стоявшим на обочине грузовиком с поломанным колесом», — пояснили в ведомстве. Пострадавшему уже оказывают необходимую помощь.

Реверсивное движение регулируют инспекторы ДПС. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

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На трассе между Екатеринбургом и Тюменью в районе Богдановича ввели реверсивное движение из-за ДТП с двумя грузовиками. В результате столкновения пострадал один водитель, его госпитализировали. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель Dongfeng не смог обеспечить безопасный контроль над транспортным средством, отвлекшись от дороги, что привело к столкновению с движущимся впереди автомобилем MAN. Водитель последнего заблаговременно снизил скорость перед стоявшим на обочине грузовиком с поломанным колесом», — пояснили в ведомстве. Пострадавшему уже оказывают необходимую помощь. Реверсивное движение регулируют инспекторы ДПС. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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