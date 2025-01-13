На Тюменском тракте ограничили движение из-за аварии с фурами. Фото

13 января 2025 в 12:26 Размер текста - 17 +

На месте работают инспекторы ДПС (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На трассе между Екатеринбургом и Тюменью в районе Богдановича ввели реверсивное движение из-за ДТП с двумя грузовиками. В результате столкновения пострадал один водитель, его госпитализировали. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель Dongfeng не смог обеспечить безопасный контроль над транспортным средством, отвлекшись от дороги, что привело к столкновению с движущимся впереди автомобилем MAN. Водитель последнего заблаговременно снизил скорость перед стоявшим на обочине грузовиком с поломанным колесом», — пояснили в ведомстве. Пострадавшему уже оказывают необходимую помощь. Реверсивное движение регулируют инспекторы ДПС. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе между Екатеринбургом и Тюменью в районе Богдановича ввели реверсивное движение из-за ДТП с двумя грузовиками. В результате столкновения пострадал один водитель, его госпитализировали. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель Dongfeng не смог обеспечить безопасный контроль над транспортным средством, отвлекшись от дороги, что привело к столкновению с движущимся впереди автомобилем MAN. Водитель последнего заблаговременно снизил скорость перед стоявшим на обочине грузовиком с поломанным колесом», — пояснили в ведомстве. Пострадавшему уже оказывают необходимую помощь. Реверсивное движение регулируют инспекторы ДПС. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.