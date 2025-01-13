В МЧС сообщили причину пожара в Челябинске. Фото, видео

Пожар на тракторном заводе в Челябинске начался из-за короткого замыкания
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне Челябинска. Челябинск, промзона, завод, чтз
Пожар разгорелся утром 13 января Фото:

Сотрудники МЧС назвали причину пожара на тракторном заводе в Челябинске, который начался 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Челябинске. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Дым над ЧТЗ поднялся над тракторным заводом утром 13 января. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ Уралтрак», пожар начался на прилегающей территории, которая сдана в аренду и не относится к деятельности предприятия. Пожар был оперативно потушен на площади 300 квадратных метров.

Пожар в промзоне Челябинска. Челябинск
На тушение привлекались 36 специалистов и девять единиц техники
Фото:

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Сотрудники МЧС назвали причину пожара на тракторном заводе в Челябинске, который начался 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Челябинске. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дым над ЧТЗ поднялся над тракторным заводом утром 13 января. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ Уралтрак», пожар начался на прилегающей территории, которая сдана в аренду и не относится к деятельности предприятия. Пожар был оперативно потушен на площади 300 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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