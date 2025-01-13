Сотрудники МЧС назвали причину пожара на тракторном заводе в Челябинске, который начался 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Челябинске. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Дым над ЧТЗ поднялся над тракторным заводом утром 13 января. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «ЧТЗ Уралтрак», пожар начался на прилегающей территории, которая сдана в аренду и не относится к деятельности предприятия. Пожар был оперативно потушен на площади 300 квадратных метров.
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