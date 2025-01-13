В Перми запустят серийное производство комплектующих для БПЛА

В Перми готовятся к запуску серийного производства комплектующих для беспилотников. Их начнут изготавливать на площадке научно-производственного центра «Парма-БАС», сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Работа НПЦ „Парма-БАС“ будет организована в рамках нового нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“. Это один из самых значимых региональных проектов. На рабочей встрече с представителями научного центра обсудили размещение производственных линий и реализацию других проектов. В том числе производство малоразмерных газотурбинных двигателей», — рассказал губернатор Пермского края в своем telegram-канале.
Пермский край вошел в десятку регионов России, которые были сертифицированы на федеральном уровне. Отмечается, что активное участие в деятельности центра «Парма-БАС» примут ведущие университеты Перми — ПГНИУ и ПНИПУ.
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