13 января 2025

В Перми запустят серийное производство комплектующих для БПЛА

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Беспилотники начнут изготавливать на площадке НПЦ «Парма-БАС»
Беспилотники начнут изготавливать на площадке НПЦ «Парма-БАС» Фото:

В Перми готовятся к запуску серийного производства комплектующих для беспилотников. Их начнут изготавливать на площадке научно-производственного центра «Парма-БАС», сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Работа НПЦ „Парма-БАС“ будет организована в рамках нового нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“. Это один из самых значимых региональных проектов. На рабочей встрече с представителями научного центра обсудили размещение производственных линий и реализацию других проектов. В том числе производство малоразмерных газотурбинных двигателей», — рассказал губернатор Пермского края в своем telegram-канале.

Пермский край вошел в десятку регионов России, которые были сертифицированы на федеральном уровне. Отмечается, что активное участие в деятельности центра «Парма-БАС» примут ведущие университеты Перми — ПГНИУ и ПНИПУ.

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В Перми готовятся к запуску серийного производства комплектующих для беспилотников. Их начнут изготавливать на площадке научно-производственного центра «Парма-БАС», сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Работа НПЦ „Парма-БАС“ будет организована в рамках нового нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“. Это один из самых значимых региональных проектов. На рабочей встрече с представителями научного центра обсудили размещение производственных линий и реализацию других проектов. В том числе производство малоразмерных газотурбинных двигателей», — рассказал губернатор Пермского края в своем telegram-канале. Пермский край вошел в десятку регионов России, которые были сертифицированы на федеральном уровне. Отмечается, что активное участие в деятельности центра «Парма-БАС» примут ведущие университеты Перми — ПГНИУ и ПНИПУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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