В Ростовской области уничтожено 14 беспилотников

Силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ над Ростовской областью в ночь на 14 января. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью силами ПВО в Ростовской области была уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил со ссылкой на оперслужбы, что разрушений и пострадавших нет, однако информация еще уточняется.
Ранее угроза атаки украинских БПЛА была объявлена в Саратовской области. Там работают системы оповещения, все экстренные службы приведены в полную готовность.
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