В Ростовской области уничтожено 14 беспилотников

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Ростовскую область атаковали БПЛА, пострадавших нет
Ростовскую область атаковали БПЛА, пострадавших нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ над Ростовской областью в ночь на 14 января. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Этой ночью силами ПВО в Ростовской области была уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил со ссылкой на оперслужбы, что разрушений и пострадавших нет, однако информация еще уточняется.

Ранее угроза атаки украинских БПЛА была объявлена в Саратовской области. Там работают системы оповещения, все экстренные службы приведены в полную готовность.

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Силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ над Ростовской областью в ночь на 14 января. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Этой ночью силами ПВО в Ростовской области была уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил со ссылкой на оперслужбы, что разрушений и пострадавших нет, однако информация еще уточняется. Ранее угроза атаки украинских БПЛА была объявлена в Саратовской области. Там работают системы оповещения, все экстренные службы приведены в полную готовность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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